МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

Решение французского сената призвать национальное правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику вызвало гневную реакцию Азербайджана. Парламент страны предлагает исключить Париж из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В четверг в Баку посла Франции вызвали в МИД республики, где ему вручили ноту протеста.

За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали накануне 305 сенаторов, один выступил против. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ее принятие "историческим решением".

"Речь идет вовсе не о локальном конфликте, в первую очередь, из-за причастности к нему Турции во главе с господином Эрдоганом, решающей роли, которую она сыграла. И все - во имя неосманизма, экспансионистской политики, национал-исламизма. Это угроза миру повсюду, угроза нашим интересам", - заявил председатель фракции партии "Республиканцы" Брюно Ретайо.

В резолюции Сенат также осудил "военную агрессию" Баку при поддержке Анкары, призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из региона и к расследования совершенных здесь военных преступлений.

В то же время, во французском МИД заявили, что одностороннее признание Парижем независимости региона не пойдет на пользу никому.