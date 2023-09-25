EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Эрдоган призвал Армению «принять руку мира»

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган
Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Авторское право HANDOUT/AFP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Азербайджана обещал защиту всем жителям Нагорного Карабаха; тем не менее тысячи армян покидают регион

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует своего турецкого коллегу и союзника, Реджепа Тайипа Эрдогана. Политики встретились в Нахичевани. Ранее турецкий лидер с трибуны Генассамблеи ООН открыто поддержал действия Баку, в результате которых Азербайджан полностью контролирует Нагорный Карабах. В Нахичевани он призвал Армению «принять протянутую ей руку мира».

РЕКЛАМА

В то же время многие другие страны осудили военную операцию, высказывая опасения за судьбу живущих в регионе армян. Алиев заявил, что начинает реинтеграцию Карабаха.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

«Люди, проживающие в Карабахском регионе, независимо от их этнической принадлежности, являются гражданами Азербайджана. Их защита, безопасность и права будут гарантированы азербайджанским государством».

В то же время тысячи карабахских армян уже покинули свои дома, опасаясь этнических чисток. По данным армянской стороны, жертвами азербайджанской операции стали более 200 человек, в том числе мирные жители.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Азербайджан начал переговоры с армянами Карабаха о реинтеграции региона

Нагорный Карабах: представители Армении и Азербайджана - о последней вспышке насилия

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Турция Армения Реджеп тайип эрдоган Нагорный карабах Азербайджан