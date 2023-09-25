Эрдоган призвал Армению «принять руку мира»

By Euronews

Президент Азербайджана обещал защиту всем жителям Нагорного Карабаха; тем не менее тысячи армян покидают регион

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует своего турецкого коллегу и союзника, Реджепа Тайипа Эрдогана. Политики встретились в Нахичевани. Ранее турецкий лидер с трибуны Генассамблеи ООН открыто поддержал действия Баку, в результате которых Азербайджан полностью контролирует Нагорный Карабах. В Нахичевани он призвал Армению «принять протянутую ей руку мира».

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В то же время многие другие страны осудили военную операцию, высказывая опасения за судьбу живущих в регионе армян. Алиев заявил, что начинает реинтеграцию Карабаха.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

«Люди, проживающие в Карабахском регионе, независимо от их этнической принадлежности, являются гражданами Азербайджана. Их защита, безопасность и права будут гарантированы азербайджанским государством».

В то же время тысячи карабахских армян уже покинули свои дома, опасаясь этнических чисток. По данным армянской стороны, жертвами азербайджанской операции стали более 200 человек, в том числе мирные жители.