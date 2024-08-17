By Euronews и AP

Физические столкновения в парламенте Турции - не редкость. Этот случай произошел после того, как правящую партию назвали "террористической организации".

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В пятницу во время жарких дебатов по поводу оппозиционного депутата, находящегося в тюрьме по обвинению, которое многие считают политически мотивированным, между турецкими парламентариями произошла потасовка.

На телевизионных кадрах видно, как на Ахмета Шика, представителю той же "Рабочей партии", что и заключенный депутат, нападает законодатель от "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время выступления на трибуне палаты. Перед этим Шик назвал членов правящей партии "террористической организацией".

В ходе последовавшей за этим потасовки, в которой участвовали десятки депутатов парламента, одна из женщин-законодателей получила удар, оставивший капли крови на ступенях, ведущих к трибуне спикера. По сообщениям, пострадал и еще один предствитель оппозиции.

Физические стычки - не редкость среди турецких законодателей.

"Это позорная ситуация, - сказал Озгюр Озел, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию. - Вместо слов в воздух летят кулаки, на полу кровь. Они бьют женщин".

Внеочередная сессия Великого национального собрания Турции была созвана для обсуждения дела Джана Аталая, который на прошлогодних выборах был избран из депутатом от "Рабочей партии", находясь в тюрьме.

Ранее он был приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в антиправительственных протестах 2013 года, которые бросили вызов правлению Эрдогана, занимавшего тогда пост премьер-министра Турции.

С момента избрания Аталай борется за то, чтобы занять место в парламенте, которое дает ему иммунитет от судебного преследования и позволит освободиться из тюрьмы Мармара. Он заявил, что вернется в тюрьму, как только закончится срок его полномочий.

Хотя он добился успешных решений Конституционного суда, суды низшей инстанции их проигнорировали, что вызвало судебный кризис и разжигание чувства несправедливости среди его сторонников.

В своем третьем решении в пользу Аталая 1 августа Конституционный суд заявил, что решение о лишении его парламентского статуса было "недействительным и не имеющим юридической силы".

Оппозиционные партии потребовали созвать специальную сессию для обсуждения этого дела.

Приговор Аталаю и еще семи обвиняемым по делу парка Гези вызвал широкую критику со стороны правозащитных групп и юристов.

Главный обвиняемый, филантроп Осман Кавала, был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Европейский суд по правам человека дважды требовал его освобождения, заявляя, что его задержание было произвольным и основанным на политических мотивах.

Протесты в парке Гези начались летом 2013 года с экологического лагеря, пытавшегося остановить застройку одного из центральных парков Стамбула. Вскоре недовольство перекинулось на другие города - люди протестовали против все более авторитарного правления Эрдогана.

"Личная свобода и безопасность Аталая, а также его право быть избранным, которое Конституционный суд признал нарушенным, должны быть восстановлены", - говорится в сообщении турецкого представительства Amnesty International, опубликованном в пятницу в социальных сетях.