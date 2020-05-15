Как пережить самоизоляцию с детьми и не сойти с ума?

Из-за строгого режима самоизоляции в Москве и некоторых регионах России прогулки на улице запрещены для всех, даже для детей. Миллионы семей оказались запертыми в четырех стенах. Как в такой ситуации помочь себе и ребенку? Мы решили задать несколько вопросов популярному семейному психологу Людмиле Петрановской.

Как режим самоизоляции сказывается на детях? Насколько велик риск психологических расстройств?

ЛП: Прежде всего эта вся ситуация сказывается на взрослых - на родителях, которые боятся эпидемии, нервничают из-за изоляции, переживают о том, что будет с их работой. Стресс у родителей всегда отражается на детях. Дети и родители - это сообщающиеся сосуды, и с этим ничего нельзя сделать.

Безусловно, когда дети лишены прогулок, лишены движения, они чувствуют себя не очень хорошо. Особенно те дети, которые привыкли к активности. Дети страдают от того, что не могут общаться со сверстниками. Для них это довольно стрессовая ситуация.

Детям больше всего нужно, чтобы они могли гулять. Никакого смысла в запрете на прогулки с детьми я не вижу, а стресса от него много. Если бы дети могли гулять, всем было бы немного легче. А психологическая помощь чаще нужна родителям, а не детям.

Если говорить о маленьких детях, то это довольно очевидно: им может быть скучно, им хочется двигаться, им может надоесть учеба.

Подростки находятся в уязвимой ситуации. С одной стороны, им легче, чем маленьким: они привыкли проводить время в гаджетах, они все равно общаются со сверстниками виртуально. Но все равно на них влияет сенсорная и двигательная депривация. Те, кто склонны к депрессивным состояниям, к астеническим состояниям, выдадут картину усиления этих состояний.

Увеличивается ли во время изоляции риск насилия над ребенком?

AP Daniel Cole

ЛП: Насилие в семье может принимать разные формы. Здесь не только подростки находятся в зоне риска, но и взрослые женщины, пожилые люди, старики, маленькие дети. Семейное насилие возникает там, где для него есть условия: правила, при которых это возможно, взрослые, которые считают абьюзивные отношения нормальными или срываются на других из-за стресса.

Риски существуют, к сожалению, для всех. Часто мы запираем людей в стесненных условиях, часто это много людей, у которых уже изначально были не очень хорошие отношения. Это могут быть взрослые, которые не понимают, как им кормить семью и не видят от государства никакой поддержки, не понимают правил игры. Естественно, в этой ситуации риски любого неадекватного поведения, любых неадекватных состояний возрастают, в том числе риски насилия в семье.

Какой совет можно дать родителям на грани нервного срыва?

ЛП: Универсальных советов не бывает. Тут скорее можно говорить о группах людей. Понятно, что если человек считает, что жену и ребенка бить можно и нужно, советы тут не помогут. Тут уже должны действовать правозащитники.

Взрослым надо относиться к себе, как к ресурсу, от которого зависит благополучие в целом, и в том числе детей. Людмила Петрановская семейный психолог

Там, где родители срываются на детей, а потом жалеют об этом, можно говорить о том, что самая главная задача - это позаботиться о себе и сделать все, что возможно для того, чтобы успокоиться, отдыхать и сохранять себя в ресурсном состоянии. Есть, спать, регулярно заниматься тем, что доставляет какое-то удовольствие, утешение или успокоение, и относиться к себе, как к главному ресурсу семьи.

Изоляция так или иначе закончится, после изоляции надо будет каким-то образом находить свое место в новой реальности, работать, зарабатывать. Эта история надолго. Взрослым надо относиться к себе, как к ресурсу, от которого зависит благополучие в целом, и в том числе детей.

Как справиться с дистанционным обучением?

AP Jean-Francois BADIAS

ЛП: В том, что касается дистанционного обучения, надо понимать, что это никакое не дистанционное обучение. Дистанционное обучение требует большой продуманности, методологии, методичности. Для того, чтобы создать дистанционное обучение, нужно высококвалифицированным людям полгода-год заниматься каждым курсом.

То, что мы имеем сейчас, - это не дистанционное обучение. Это что-то спешно придуманное в экстренных условиях. И к этому надо так и относиться. Не надо по этому поводу "загоняться" ни родителям, ни детям, ни учителям.

Основная функция школы, когда дети оказались заперты, а многие родители должны работать - это развлекать, отвлекать, утешать, связывать детей между собой. Людмила Петрановская семейный психолог

Понятно, что никто ничего толком не выучит. Но это два месяца, это четвертая четверть, это не смертельно. Ничего ужасного, никакой драмы в этом нет. Большая беда, что из этого стали делать большую истерику. Учителям стали выносить мозг, учителя стали родителям выносить мозг, а родители - детям. Это все было совершенно лишнее.

Надо было сразу сказать: "Уважаемые родители! Ну, вот такая ситуация, вирус на нас напал. Мы в этой ситуации можем пожертвовать двумя месяцами учебы, делать что получится и когда получится".

Основная функция школы, когда дети оказались заперты, а многие родители должны работать - это развлекать, отвлекать, утешать, связывать детей между собой, устраивать классные мероприятия, игры и просто занимать детей все это время.

В дистанционное обучение пытались внедрить контроль, домашние задания. Зачем вообще что-то сейчас контролировать? Это лишний стресс в ситуацию, в которой и так стресса хватало.

Как помочь детям пережить изоляцию?

ЛП: Важно понимать, что дети, если мы не говорим о подростках старше 14-15 лет, зависят от родителей. Они будут проживать изоляцию так, как ее проживают родители. Тут важно, чтобы родителей не сильно "крыло".

Лучшее, что можно сделать для детей - это работать над собственной тревогой и внутренней стабильностью. Людмила Петрановская семейный психолог

Детям, конечно, нужно рассказывать о том, что происходит. Объяснять, в зависимости от возраста, более понятными словами, не впадая в ужасную трагедию и драму. Не нужно также впадать в сюсюканье: "Вот, ты ничего не понимаешь, ты еще маленький".

Дети, в силу своего возраста, вполне могут принять какое-то посильное участие в происходящем. Можно им объяснять, что нужно мыть руки. Их можно привлекать к тому, чтобы протирать ручки дверей, развлекать по скайпу бабушку, которой грустно одной сидеть. Они могут помогать с бытом, они могут сидеть с младшими детьми. Дети тут равноправные партнеры, нужно к ним так и относиться и вовлекать их в силу их возможностей, чтобы они помогали семье пережить это время.

У вас есть рецепт идеального дня с детьми на самоизоляции?

ЛП: Все хотят чего-то идеального. Именно в этом и заключается опасность. Нужно это время пережить, по возможности экономя силы. Это не та ситуация, когда нужно стиснув зубы потерпеть, а потом будет все прекрасно. Эта ситуация будет длиться еще несколько лет.

Нам будет еще долго непросто. Нужно беречь силы, беречь отношения, ценить все, что вас укрепляет, все, что вас утешает, поддерживает.

Как только вам в голову залетает слово "идеал", протирайте его быстренько санитайзером. Людмила Петрановская семейный психолог

Чего ожидать после выхода из самоизоляции?

ЛП: Какие-то ситуации вернутся в прежнее русло. Школу, например, все больше полюбят, чем любили два месяца назад, потому что школа оказалась важным сервисом для родителей и для детей. Даже если дети не любят школу, как место, где их учат, они любят школу, как место, где они общаются.

Какие-то проблемы, которые казались важными, окажутся менее важными. В последние годы родители были готовы сходить с ума из-за несущественных вещей. Сейчас ситуация с вирусом напомнила нам о жизни и смерти, о безопасности. Поэтому, я думаю, много шелухи облетит, уйдут какие-то тревоги несущественные. Но на их место придут тревоги достаточно серьезные, поэтому всем нужно будет много сил и поддержки.