Дети в изоляции

Строгий режим изоляции в Москве не предусматривает никаких исключений для детей. Прогулки запрещены. Те, у кого нет дачи, уже второй месяц заперты в четырех стенах. Москва – эпицентр эпидемии, и режим изоляции здесь продлится минимум до конца мая, для многих семей сидеть дома - серьезное испытание.

"Нас дома очень много, всем места не хватает", - говорит десятилетняя Милена Фейя, у которой есть две младшие сестры.

"Друзей домой не пригласить, на детскую площадку не сходить, мне скучно дома", - жалуется пятилетний Виктор.

Школа, кружки, спорт - у трех дочек Севары – очень плотное онлайн расписание. Родители тоже работают, постоянно на виртуальных встречах, вместить всю их активную жизнь в одну квартиру получается с трудом.

"Нужно, естественно, какое-то отдельное пространство для каждого члена семьи. Мы все перемещаемся по квартире бесконечно в течение дня, и это самое сложное сейчас для нас", - говорит мама троих девочек Севара Фейя.

Детский психотерапевт Анастасия Преображенская говорит, что с конца марта число ее пациентов существенно возросло. Изоляция стала серьезным испытанием для детской психики.

"Проблема самоизоляции реально существует, и она реально негативнейшим образом отражается на детской психике. Дети страдают, переживают, нервничают, тревожатся, появляются страхи или возбудимость, гиперактивность, но есть еще тип реакции, он самый сложный, когда дети впадают в такой ступор", - говорит Анастасия Преображенская.

Психологи благотворительного Фонда Amway, который поддерживает приемные семьи в период самоизоляции, работают нон-стоп. Многим удалось помочь, но есть и те, кто на грани отчаяния и думает о том, чтобы вернуть детей.

"В момент адаптации, конечно, в этой скученности и в ограниченном пространстве, без школы, садов и возможности развлечься немножко, как детям так и родителям, проблемы существенно усугубляются.

"Количество заявок на службу поддержки приемных семей увеличилось в два раза", - рассказала Euronews директор благотворительного Фонда Amway "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

Екатерина - одна из тех, кто обратился в этот фонд за помощью. Она живет в 30 кв. м с двумя приемными детьми. Проблемы начались буквально сразу же после введения режима изоляции.

"Повышенная тревожность, которую дети пытаются компенсировать моим вниманием, младший хочет все время к старшей и это порождает дополнительные конфликты, я понимала, что, наверное, я начну скоро срываться на детей, начну кричать. Совсем мне этого не хотелось и я понимала, что дети совершенно ни в чем не виноваты", - вспоминает Екатерина.

Изоляция в первую очередь – это стресс для родителей, его чувствуют дети, получается замкнутый круг, говорит семейный психолог Людмила Петрановская.

"Поэтому в изоляции взрослым нужно искать ресурсы для себя. Отдыхать, находить маленькие радости жизни, домашние задания могут подождать.

Прежде всего эта вся ситуация сказывается на взрослых, на родителях, которые боятся из-за эпидемии, которые нервничают из-за изоляции, которые переживают, что будет с их работой, а стресс у родителей всегда отражается на детей и эта история будет простой еще не скоро. Поэтому взрослым сейчас очень важно сейчас относится к себе как к ресурсу, как к ценности, от которой зависит благополучие семьи в целом и в том числе детей", - полагает Людмила Петрановская.