Мир отмечает День психического здоровья

By Euronews

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Каждый пятый житель стран, переживших конфликты за последнее десятилетие, страдает от психического расстройства, утверждает ВОЗ. По оценкам специалистов, в Украине это может затронуть до 9,6 млн человек.

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Из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, миллионы людей потеряли дом, понесли тяжелую утрату, были вынуждены месяцами находиться в подвалах из-за непрекращающихся обстрелов.

Когда подполковник Евгения Пальцева возвращается с передовой, она неизменно посещает конноспортивный клуб подо Львовом. До войны она занималась конным спортом, и теперь он помогает ей восстановиться.

Военные приезжают сюда на постоянной основе, им легче общаться с лошадьми, чем с людьми. Во-первых, обстановка спокойная, ведь кто-то приезжает сюда после сотрясения мозга, кто-то после травмы. При общении с лошадью возникает гораздо более тесный контакт, чем с людьми Марина Коник директор конноспортивного клуба "Серебряная подкова"

Теперь Евгения советует всем боевым товарищам попробовать верховую езду или просто пообщаться с лошадьми для эмоционального исцеления.

Степан Журавчик был ранен осколком мины под Донецком, в результате чего оказался прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника. После прохождения программы реабилитации в центре "Галичина" во Львове он время от времени посещает "Серебряную подкову".

Многие говорили, что лошади помогают при таких травмах позвоночника, как у меня. Я здесь, чтобы попробовать. Это помогает расслабиться. Мне больно, и присутствие здесь помогает переключить внимание, отвлечься от боли Степан Журавчик бывший военнослужащий

Травмы войны затрагивают все общество, не только военнослужащих. Эти дети-переселенцы проходят курс арт-терапии под руководством художницы Натальи Павлюк. Они оказались во Львове после того,как были вынуждены покинуть Мариуполь. Они пережили многодневные бомбардировки, многие стали сиротами.

Невероятно, что происходит с детьми... Как сказала нам одна мама, попав с ребёнком в больницу: "Вы для нас капельницы, только для души" Наталья Павлюк художники арт-терапевт

По оценкам ЮНИСЕФ, 1,5 млн украинских детей подвержены риску депрессии и повышенной тревожности, страдают посттравматическим стрессовым расстройством. У многих из них обширная травма, несомненно, оставит психологические шрамы, которые будут преследовать их во взрослой жизни, отмечают специалисты.