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Мир отмечает День психического здоровья

Занятия по групповой терапии в восстановительном лагере для детей и их матерей недалеко от Львова, Украина, май 2023 г.
Занятия по групповой терапии в восстановительном лагере для детей и их матерей недалеко от Львова, Украина, май 2023 г. Авторское право Vasilisa Stepanenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Каждый пятый житель стран, переживших конфликты за последнее десятилетие, страдает от психического расстройства, утверждает ВОЗ. По оценкам специалистов, в Украине это может затронуть до 9,6 млн человек.

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Из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, миллионы людей потеряли дом, понесли тяжелую утрату, были вынуждены месяцами находиться в подвалах из-за непрекращающихся обстрелов.

Когда подполковник Евгения Пальцева возвращается с передовой, она неизменно  посещает конноспортивный клуб подо Львовом. До войны она занималась конным спортом, и теперь он помогает ей восстановиться. 

Военные приезжают сюда на постоянной основе, им легче общаться с лошадьми, чем с людьми. Во-первых, обстановка спокойная, ведь кто-то приезжает сюда после сотрясения мозга, кто-то после травмы. При общении с лошадью возникает гораздо более тесный контакт, чем с людьми
Марина Коник
директор конноспортивного клуба "Серебряная подкова"

Теперь Евгения советует всем боевым товарищам попробовать верховую езду или просто пообщаться с лошадьми для эмоционального исцеления.

Степан Журавчик был ранен осколком мины под Донецком, в результате чего оказался прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника. После прохождения программы реабилитации в центре "Галичина" во Львове он время от времени посещает "Серебряную подкову".

Многие говорили, что лошади помогают при таких травмах позвоночника, как у меня. Я здесь, чтобы попробовать. Это помогает расслабиться. Мне больно, и присутствие здесь помогает переключить внимание, отвлечься от боли
Степан Журавчик
бывший военнослужащий

Травмы войны затрагивают все общество, не только военнослужащих. Эти дети-переселенцы проходят курс арт-терапии под руководством художницы Натальи Павлюк. Они оказались во Львове после того,как были вынуждены покинуть Мариуполь. Они пережили многодневные бомбардировки, многие стали сиротами.

Невероятно, что происходит с детьми... Как сказала нам одна мама, попав с ребёнком в больницу: "Вы для нас капельницы, только для души"
Наталья Павлюк
художники арт-терапевт

По оценкам ЮНИСЕФ, 1,5 млн украинских детей подвержены риску депрессии и  повышенной тревожности, страдают посттравматическим стрессовым расстройством. У многих из них обширная травма, несомненно, оставит психологические шрамы, которые будут преследовать их во взрослой жизни, отмечают специалисты.

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