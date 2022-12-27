COVID-19: Китай отменяет карантин для иностранных туристов

На улицах Пекина снова пробки. Жизнь возвращается в привычное русло. Многие сотрудники китайских компаний сегодня вновь поехали на работу в офис, в первый раз более чем за месяц. Правительство КНР продолжает сворачивать политику "нулевого ковида". Карантинные ограничения для путешественников - последняя мера, которая была отменена.

"Когда об этом объявили, я почувствовала, что эпидемия наконец-то закончилась. Планы на путешествия, которые я строила три года назад, наконец-то могут стать реальностью", - говорит жительница Пекина.

При этом количество случаев заболевания и смертей от ковида в Китае остается на высоком уровне. В этой больнице отделения интенсивной терапии заполнены до отказа. Общие палаты преобразованы в отделения неотложной помощи, чтобы справиться с большим числом заболевших.

Власти КНР заявили во вторник, что будут публиковать статистику по коронавирусу раз в месяц.

Несмотря на то что Пекин смягчает карантинные правила для путешественников, соседняя Япония заявила, что ужесточает ограничения для въезжающих из Китая. Все они должны будут сдать тест на ковид по прибытии и соблюдать карантин в течение семи дней.