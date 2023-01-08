Китай отменил карантин на границах

Китай в воскресенье снял оставшиеся ограничения на контрольно-пропускных пунктах на своих сухопутных и морских границах и в аэропортах. Большинство пограничных переходов были закрыты почти три года, с начала пандемии.

В последние месяцы, на фоне массовых протестов граждан, недовольных политикой "нулевой терпимости", Пекин решился на отмену ограничительных мер, несмотря на набирающую обороты новую серьёзную волну ковида.

Но из-за неё уже другие страны начинают вводить собственные ограничения на въезд китайских граждан.