ВОЗ: "Вирус никуда не ушел"

Франция сняла жесткие ограничения на передвижения: общественным транспортом в пределах 100 километров от дома пользоваться можно, но для более дальних поездок требуется запастись разрешениями и справками. Начали работать магазины, парикмахерские, салоны красоты и цветочные лавки.

По-прежнему закрыты фитнес-клубы, а для тех, кто живет на море - попытка купания может обернуться штрафом размером в 135 евро.

Закрыты и отели, рестораны, бары и кафе.

Прием туристов, особенно из других стран - остается под большим знаком вопроса.

Париж в его постепенности поддержала ВОЗ.

Генеральный директор этой организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "медленное снятие мер изоляции - ключ к полномасштабному открытию экономики, но вирус никуда не ушел, поэтому за ним нужен глаз да глаз".

Столь же осторожны, маленькими шажками действуют и власти Британии, где обозначилась разница в количестве инфицированных, к примеру, в разных частях королевства .

Эпидемия унесла жизни свыше 32 тысяч жителей Альбиона, всего выявлены более 223 тысяч случаев заражения.

Сам переболевший COVID-19 британский премьер Борис Джонсон отметил, что "у нас разные части королевства проходят в настоящий момент разные стадии эпидемии, и, разумеется, абсолютно логично, что на местах ведомства принимают решения в соответствии со сложившимися условиями, а не слепо следуют рекомендациям правительства, находящегося в Лондоне".

В Испании, где жесткая изоляция была введена еще в марте, власти также предпочитают постепенность, режим ЧС продлен до 20-го мая на всей территории страны, премьер, обращаясь к нации, неоднократно подчеркивал, что второй волны заражений система здравоохранения может просто не выдержать. Ну а пляжи иберийского королевства, как сообщалось ранее, иностранных туристов не увидят вплоть до конца года.