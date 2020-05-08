Администрация Трампа положила доклад о коронавирусе "под сукно"

Администрация Трампа положила под сукно доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний, в котором содержались инструкции, касающиеся постепенного ослабления изоляционных мер и выхода из карантина, предназначенные для местных властей.

Один из экземпляров, тем не менее, оказался в распоряжении The Associated Press, сообщившего что тем, кто доклад готовил, не разрешено обсуждать его содержание с прессой.

Практически одновременно университет Джонса Хопкинса проинформировал о новом количестве летальных исходов за сутки в США - оно составило свыше 2 400 человек.

В разговоре с журналистами советник президента США Келлиан Конвэй подчеркнула: "Что касается доклада, то все, что я могу сказать, следующее: мы не можем расписывать, как себя вести в той или иной ситуации. Мы не можем регламентировать, как в новых условиях должна строиться работа в детских учреждениях, ресторанах и барах, учреждениях религиозного культа. Губернаторы хотят сами отвечать за происходящее в их штатах, они и будут это регулировать".

Накануне стало известно, что экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден, отвечая на вопросы конгрессменов на слушаниях на Капитолийском холме, заявил, что к концу мая в США жертвами коронавирусной инфекции могут стать не менее 100 тысяч человек.

По состоянию на утро 8-го мая, от заражения погибли свыше 75 с половиной тысяч американцев, всего же на территории страны выявлены более 1 256 972 вирусоносителей.