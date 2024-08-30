Германия: инфляция бьёт по карманам родителей школьников

By Kristina Jovanovski

Инфляция в Германии достигла трехлетнего минимума. Но родители школьников этого не замечают. Расходы на подготовку к новому учебному году постоянно растут

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Лела Гриссбах - преподаватель в Берлине, она совмещает уход за двумя детьми с подготовкой лекций в университете.

Перед началом учебного года она и ее муж получают из школы список необходимых принадлежностей, которые нужно купить.

Расходы на одного ребенка могут достигать 300 евро.

В первый раз, когда я увидела список, я была в шоке, потому что там очень много всего, но с одной стороны, это хорошо, что это очень хорошая структура, вы знаете, что нужно вашему ребенку, но это очень дорого Лела Гриссбах мать и преподаватель университета

Семьи с детьми-школьниками сталкиваются с ростом расходов в Германии.

Национальное статистическое управление сообщило, что в июле прошлого года школьные принадлежности, такие как ручки и книги, подорожали на 5-13 % по сравнению с предыдущим годом.

Родители, нуждающиеся в финансовой поддержке, могут получить на подготовку к школе на каждого ребенка 195 евро. Но Берлинская ассоциация защиты детей говорит, что этого недостаточно.

Одни только рюкзаки могут стоить 150 евро, если они специально разработаны для меньшей нагрузки на плечи и спину ребенка.

Расходы также отличаются в разных землях. В Берлине школьные обеды бесплатны с первого по шестой класс. В Гамбурге их стоимость составляет максимум 4,35 евро.

В Германии школьное и университетское образование — бесплатное. Однако некоторые родители все чаще предпочитают платить за обучение своих детей в частных школах. По мнению одного из экспертов, это может быть связано с ростом иммиграции в Германию.

Когда вы спрашиваете их: «Что лучше в частных школах, они отвечают, что образовательная программа, учебный план или что-то еще, но в большинстве случаев, в том числе и в Германии, там доля мигрантов, доля более бедных детей еще ниже, и это может быть одним из факторов, оказывающих влияние Марсель Хельбиг профессор и руководитель отдела "Структуры и системы" в Институте образовательных траекторий Лейбница

Инфляция в Германии достигла самого низкого уровня более чем за три года. Но Лела все еще ощущает финансовое давление, будучи работающей мамой.

Она говорит, что в ее родной Грузии родители получают больше поддержки, там родственники играют более важную роль в уходе за детьми.

"У меня сложилось впечатление, что расходы растут, потому что дорожает все. И поэтому я думаю, что с каждым годом все автоматически дорожает",— говорит Лела.

Вдобавок ко всем расходам Леле приходится оплачивать услуги бэбиситтеров после школы, пока она на работе.