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Венгрия

Венгры смогут лечиться от бесплодия бесплатно

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  Марика Димитриади 
Венгры смогут лечиться от бесплодия бесплатно
Авторское право
Pixabay
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С нового года венгры смогут бесплатно лечиться от бесплодия, им не придется платить ни за лекарства, ни за процедуры. Чтобы реализовать эти планы, власти приняли решение о временной национализации шести крупнейших клиник репродуктивной медицины (до конца 2022 года).

Ранее у венгерских семей было право только на пять бесплатных процедур ЭКО, теперь же количество попыток будет неограниченно.

С 1 июля 2020 года местные жители смогут также бесплатно проходить диагностику, позволяющую выявлять проблемы в репродуктивной сфере.

С помощью этих шагов венгерский кабмин борется с демографическим кризисом. Правительство, которое категорически выступает против того, чтобы впускать в страну мигрантов, решило сделать ставку на естественный прирост населения.

Ранее власти ввели ряд льгот для семей, в том числе в налоговой и кредитной сферах, также рассчитывая на то, что эти меры помогут увеличить рождаемость. Так, например, премьер-министр Виктор Орбан распорядился освободить от налогов на доход всех женщин, родивших четырех детей. Кроме того, многодетным семьям оказывается помощь при приобретении жилья.

По официальным данным, в Венгрии около 150 тысяч пар испытывают проблемы с зачатием ребенка. Два года назад директор одной из ведущих клиник Геза Каали заявил, что речь идет о 20-25% пар.

Население Восточной Европы сокращается рекордными темпами

К 2050 году в Венгрии, так же как в ряде других восточноевропейских стран (Болгария, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Украина, Хорватия) население, по данным ООН, сократится на 15%. "На сегодняшний день уровень рождаемости во всех европейских странах ниже минимального показателя (2,1 ребенка на каждую женщину), необходимого для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспектив", - отмечается на сайте Организации.

Эту тенденцию в ООН связывают с несколькими факторами. Многие местные жители уезжают в другие страны в поисках работы, и при этом убыль населения в южно- и восточноевропейском регионе не компенсируется притоком мигрантов, как это происходит на западе Европы.

В Евросоюзе самые высокие показатели убыли населения за последние пять лет - в Литве (-1,48%), Латвии (-1,15%), Болгарии (-0,71%), Румынии (-0,70%). Во всех этих странах показатели хуже, чем в Сирии (-0,56%), а в Латвии и Литве хуже, чем в Венесуэле (-1,13%). Только в двух странах мира население сокращается быстрее, чем в Литве - в Пуэрто-Рико (-3,34%) и в Уоллисе и Футуне (-1,74%).

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