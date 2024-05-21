Петер Мадьяр: новое лицо венгерской оппозиции

Виктор Орбан и партия ФИДЕС стоят у штурвала уже 14 лет, их власть кажется нерушимой. Однако в последние месяцы в политическом ландшафте Венгрии кое-что изменилось: юрист, бывший член ФИДЕС Петер Мадьяр сумел мобилизовать десятки тысяч человек. Что дальше?

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Идеальный момент

Мадьяр появился на политической сцене после скандала вокруг экс-президента Венгрии Каталин Новак. Близкая союзница Орбана помиловала около 20 человек, включая осуждённого по делу о сексуализированном насилии по отношению к детям.Скандал привел к антиправительственным демонстрациям с требованием отставки президента - она последовала в феврале этого года.

На этом фоне появление на широкой публике харизматичного, энергичного, проевропейски настроенного Мадьяра для многих стало символом грядущих перемен. К тому же Мадьяр - выходец из системы, которой бросает вызов - принес обществу целую серию разоблачений в адрес тяжеловесов из ФИДЕС.

В апреле он собрал на улицах Будапешта почти 100 000 человек. По оценкам наблюдателей, сильный козырь новичка - отказ от деления оппозиции на левых и правых, что придает движению динамики. Мадьяр не до конца раскрывает детали своей политической программы, но ему и его партии Tisza ("Уважение и свобода") прочат 17-25 % голосов на европейских выборах.

"Все, что случилось (во время правления ФИДЕС - прим.), слишком тяжело для венгерского народа. Это слишком в экономическом, политическом, правовом и этическом плане", - заявил Мадьяр в Дебрецене, выступая перед многотысячной аудиторией.

Будущее неопределенно?

Июньские евровыборы, похоже, лишь разминка для Мадьяра. Он нацелен на парламентское голосование в Венгрии в апреле 2026 года. "Махина ФИДЕС кажется непреодолимой: политический аппарат, созданный Орбаном, рассчитан на то, что партия получит преимущество на выборах, - поясняет Мелани Барлаи, политолог и соучредитель НПО Unhack Democracy. - Мадьяру будет непросто сохранить нынешний успех на длинной дистанции, а ФИДЕС сделает все, чтобы дискредитировать его в социальных сетях".

Европейские выборы состоятся 9 июня: Венгрия получит 21 место в Европарламенте. В тот же день в стране проходят местные выборы - первый реальный шаг и первая проверка для новой оппозиции.