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Венгрия: из-за жары бездомные оказываются в опасной ситуации

Бездомный спит в тени в центре Будапешта
Бездомный спит в тени в центре Будапешта Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Magyar Ádám
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на венгерском языке

Жара, которая сейчас стоит в Венгрии, ставит бездомных людей в опасные для жизни ситуации. Правительство ввело "красный код": он означает, что все социальные службы должны принимать живущих на улицах людей, как минимум для того, чтобы те могли набрать воды, принять душ, посидеть под кондиционером.

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Жара, которая сейчас стоит в Венгрии, ставит бездомных людей в опасные для жизни ситуации. Правительство ввело "красный код": он означает, что все социальные службы должны принимать живущих на улицах людей, как минимум для того, чтобы те могли набрать воды, принять душ и побыть в помещении с кондиционером.

Работающие с бездомными неправительственные организации также адаптируются к чрезвычайной ситуации.

В это время года медицинские организации стараются предостеречь людей от длительного пребывания на солнце, поскольку именно это представляет наибольшую опасность. Те, кто может, организуют свою работу так, чтобы в течение дня - особенно в полдень, в самую изнуряющую жару - на дежурстве всегда находился сотрудник
Золтан Акнай
директор фонда "Приют"

Волонтеры Budapest Bike Maffia дважды в неделю готовят сотни бутербродов для людей, живущих на улицах, а теперь обязательно приносят им воду. Мы спросили у тех, с кем они встречались, что нужно делать, чтобы справиться с жарой.

Это тяжело, очень тяжело, но выжить можно. Также, как и зимний холод, это можно пережить. Здесь, действительно, жарко, так что нужно укрыться в тени
мужчина, живущий на улице
Если у вас обезвоживание, то это создаёт большие проблемы. Вам нужно много жидкости, 3-4 литра воды, как я читал и слышал, и место в тени. В любом случае, здесь жарко, но, по крайней мере, как-то пережить это можно
мужчина, живущий на улице

"Эксперты говорят: если вы хотите помочь кому-то, кто, по вашему мнению, чувствует себя плохо из-за того, что долго лежал на жарком солнце, первое, что следует сделать, это подойти и спросить, все ли с человеком в порядке. Затем, если он или она не хочет уходить в тень или если её или ему явно плохо, вы можете позвонить на горячую линию или вызвать скорую помощь", - передаёт из Будапешта корреспондент Euronews Адам Мадьяр.

Общественные организации говорят, что холодной зимой бездомные подвергаются большему риску, чем летом, но и сейчас на улицах можно встретить людей, которым нужна помощь. Во многих случаях отношение прохожих может сыграть решающую роль в том, чтобы вовремя спасти человека.

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