Росстат: рекордная естественная убыль населения

В 2019 году естественная убыль российского населения может стать рекордной за 11 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. С января по октябрь в стране умерло на 259,6 тыс. человек больше, чем родилось. Ситуация ухудшается четвертый год подряд, отмечают в Счетной палате.

Приток мигрантов в основном из государств-участников СНГ потери уже не компенсирует. Численность населения сократилась более чем на 43,7 тысячи человек

Основная причина - снижение рождаемости в 80 из 85 регионов. В первые девять месяцев текущего года на свет появились 1,250 млн маленьких россиян - на 102 тысячи меньше, чем годом ранее.

"Ссошлись две демографические ямы в одну", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, имея ввиду последствия военных лет и кризис 1990-х.

А значит, поставленная в майском указе Владимира Путина национальная цель — сменить "плюс" на "минус" - в этом году выполнена не будет.

По прогнозам Министерства экономического развития, естественного прироста населения стоит ждать не раньше чем через пять лет.

По данным на октябрь, в России проживают 146,7 млн человек.