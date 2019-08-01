Орбан сокращает новости

В Венгрии вступают в силу новые требования к работе СМИ, которые касаются, в частности, новостных материалов. Власти ограничивают длительность выпусков новостей — не более 45 минут в в прайм-тайм. Некоторые телеканалы уже вынуждены были сократить свои вечерние новостные программы или разделить их на несколько частей.

Закон о СМИ в Венгрии устанавливает также максимальную долю материалов развлекательного характера, светской и криминальной хроники: теперь эта планка повышена с 25 до 35%. Специалист по законодательству в сфере СМИ Габор Поляк расценивает эти изменения, как ещё один шаг к ограничению свободы слова в стране:

«Этому нет никакого разумного обоснования. Намерение ясно: общественность должна иметь меньше доступа к новостям. И в этих новостях закон разрешает размещать криминальных сводок и светской хроники. Это похоже на то, что правительство явно хочет, чтобы люди, следящие за новостями, получали меньше информации о происходящем в мире».

Ещё одно положение закона, которое критикуют его противники, разрешает собственникам СМИ контролировать больше редакций. Медиа-аналитик Даниэль Салаи отмечает, что раньше существовавшие ограничения не мешали предпринимателям, которых связывают с партией власти «Фидес», влиять на СМИ. Однако смягчение этих ограничений Салаи считает опасным:

«Конечно, в прошлом кое у кого было больше радиостанций, но они должны были использовать подставные компании, а на самом деле за этими медиа-активами оказывался один и тот же олигарх. Теперь они могут открыто владеть всеми имеющимися у них станциями, это больше не нарушает закон. Это размывает плюрализм СМИ и увеличивает политическое влияние»

Правительство Виктора Орбана оппоненты уже обвиняли в стремлении подчинить СМИ партийным интересам. По подсчётам Европейской федерации журналистов, правительство контролирует три четверти медиарынка в стране.

Сам Орбан обвинения в авторитаризме отвергал неоднократно. Он заявлял, что проводит политику, исходя из национальных интересов, а общественные организации и независимые СМИ обвинял в антигосударственной деятельности в интересах зарубежных заказчиков.