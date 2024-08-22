Лето для всех: инклюзивный лагерь для людей с ограниченными возможностями

By Euronews

Мальтийская благотворительная служба организовала летний лагерь для молодых людей с ограниченными возможностями. 5-дневный сбор прошел на озере Балатон.

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Мобильный пандус, круг для плавания и руки заботливых помощников — вот все, что нужно, чтобы насладиться летом на озере Балатон. Даже тем, кто прикован к инвалидной коляске.

После 4-летнего перерыва Мальтийская благотворительная служба снова организовала 5-дневный молодежный лагерь для инвалидов. Сто пять молодых людей с ограниченными возможностями приехали в Балатонфеньвеш. Каждому из них предоставлен волонтер. Не только для их безопасности, но и потому, что жизнь хороша в паре.

Альпар Лазар, организатор: "Для нас Балатон - это Ривьера, поэтому мы всегда приезжаем сюда. Есть программы по плаванию в озере. Еще здесь катаются на парусниках. Многие впервые в жизни заходят в озеро".

Организаторы разработали для отдыхающих насыщенную и интересную программу. В нее вошли и встречи с параатлетами, и ярмарка развлечений с катанием на быках, игры на ловкость и, стрельба по мишеням.

Молодые люди с ограниченными возможностями полностью погружались в увлекательные состязания. Для Ричарда это уже шестой по счету лагерь. "Самое главное, что здесь нет никаких барьеров. Каждый может завести друзей", - говорит Ричард.

Ричард Тот, отдыхающий: "Самое лучшее здесь то, что и здоровые люди, и инвалиды, вместе могут испытать радость от какого-либо занятия".

Молодые люди веселятся. Днем они поют ретро-хиты, путешествуя на яхте, а вечером могут выпить пива во время концерта.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Вот, четыре человека играют в футбол в инвалидных колясках. Но только один из них инвалид. Весь смысл этого лагеря - объединить людей с ограниченными возможностями и здоровых людей, чтобы они могли весело провести время, а еще - показать молодежи, как тяжело жить в инвалидной коляске".