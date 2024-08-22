NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лето для всех: инклюзивный лагерь для людей с ограниченными возможностями

Балатон, Венгрия
Балатон, Венгрия Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Мальтийская благотворительная служба организовала летний лагерь для молодых людей с ограниченными возможностями. 5-дневный сбор прошел на озере Балатон.

РЕКЛАМА

Мобильный пандус, круг для плавания и руки заботливых помощников — вот все, что нужно, чтобы насладиться летом на озере Балатон. Даже тем, кто прикован к инвалидной коляске.

После 4-летнего перерыва Мальтийская благотворительная служба снова организовала 5-дневный молодежный лагерь для инвалидов. Сто пять молодых людей с ограниченными возможностями приехали в Балатонфеньвеш. Каждому из них предоставлен волонтер. Не только для их безопасности, но и потому, что жизнь хороша в паре.

Альпар Лазар, организатор: "Для нас Балатон - это Ривьера, поэтому мы всегда приезжаем сюда. Есть программы по плаванию в озере. Еще здесь катаются на парусниках. Многие впервые в жизни заходят в озеро".

Организаторы разработали для отдыхающих насыщенную и интересную программу. В нее вошли и встречи с параатлетами, и ярмарка развлечений с катанием на быках, игры на ловкость и, стрельба по мишеням.

Молодые люди с ограниченными возможностями полностью погружались в увлекательные состязания. Для Ричарда это уже шестой по счету лагерь. "Самое главное, что здесь нет никаких барьеров. Каждый может завести друзей", - говорит Ричард.

Ричард Тот, отдыхающий: "Самое лучшее здесь то, что и здоровые люди, и инвалиды, вместе могут испытать радость от какого-либо занятия".

Молодые люди веселятся. Днем они поют ретро-хиты, путешествуя на яхте, а вечером могут выпить пива во время концерта.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Вот, четыре человека играют в футбол в инвалидных колясках. Но только один из них инвалид. Весь смысл этого лагеря - объединить людей с ограниченными возможностями и здоровых людей, чтобы они могли весело провести время, а еще - показать молодежи, как тяжело жить в инвалидной коляске".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

XS Land на фествале Sziget: как живётся людям с особыми потребностями

Франция: кокаин дешевеет – наркозависимых становится больше

Инвалидность общественное здоровье Венгрия Благотворительность