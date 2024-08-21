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Красиво, но дорого: Венгрия отметила фейерверком День Святого Иштвана

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия Авторское право Zoltan Mathe/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Zoltan Mathe/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Euronews
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В Будапеште десятки тысяч людей вышли на набережную Дуная, чтобы увидеть красочный фейерверк по поводу национального праздника - Дня Святого Иштвана. Среди них были и те, кто посчитал, что деньгам можно было найти лучшее применение.

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Красочным фейерверком в Будапеште отметили национальный праздник День святого Иштвана. Однако из-за дождя начало торжеств задержали на час. Говорят, что синоптики неверно предсказали время выпадения осадков.

Михай: "Метеорологи отработали не на должном уровне".

Праздник отмечается 20 августа. Считается, что в этот день был коронован первый король Венгрии Иштван. В десятом веке он окончательно объединил венгерские племена под своей властью и ввел в стране христианство.

Десятки тысяч людей вышли на набережную Дуная, чтобы увидеть представление. Среди них были и те, кто посчитал, что деньгам можно было найти лучшее применение.

Габор: "Можно было бы потратить деньги на кондиционеры для больниц, например. Конечно, можно организовать фейерверк и за 5 миллиардов форинтов (12,7 млн евро) вместо 15 миллиардов форинтов (38 млн евро). Но сейчас это уже не имеет значения".

По словам организаторов мероприятия, рекордное количество пиротехники, а также огромные смотровые площадки, откуда можно было увидеть салют, сделали венгерский праздник особенным.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Конечно, дождь и часовая задержка стали главными причинами того, что здесь, на берегу Дуная, собралось меньше людей, чем в прошлые годы. Люди, с которыми мы разговаривали, сошлись во мнении, что фейерверк был красивым, но слишком дорогим".

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