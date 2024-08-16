Венгрия: жара убила урожай

By Euronews

Экстремальные температуры нынешнего лета в Венгрии привели к почти двукратному падению урожайности полей кукурузы.

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Венгрия, как и многие ее соседи по ЕС, страдает от экстремальной жары: по всей стране объявлен третий уровень опасности. Высокие температуры привели к засухе, нанеся серьезный ущерб полям кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. И пока ситуация только ухудшается: по данным Венгерского агроведомства, площади, пострадавшие от засухи, увеличиваются на десятки тысяч гектаров в неделю.

Синоптик Анна Мрац поясняет: "2022-й был самым сухим и жарким в нашей истории, и нынешний год сильно похож на него. Это лето стало довольно засушливым, что отразилось на посадках кукурузы и подсолнечника. К сожалению, в ближайший период мы не ждем значительных осадков, и это плохая новость для сельского хозяйства".

По оценкам экономистов, ущерб от жары только кукурузным полям оценивается минимум в 600 миллионов евро, а урожайность в этом году снизится со средних 8-9 тонн с гектара до менее чем 5.

Специалисты обращают внимание на то, что начнись в стране обильные дожди, ситуацию это не спасет, так как растения не получили влаги в период цветения и формирования семян.

Метеорологи предупреждают, что жара продержится еще как минимум неделю, подрывая урожайность и поводя страну к скачку цен на продукты питания.