"Яндекс" ответил на сообщения о требовании передать ФСБ ключи шифрования

В ответ на информацию в СМИ о запросе ФСБ передать ключи шифрования "Яндекс" сообщил, что исполнение закона не должно вести к нарушению приватности данных пользователей.

В компании заявили, что закон, на который ссылаются журналисты, применяется "ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ", но из него "не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика".

В пресс-службе компании пояснили, что цель так называемого "закона Яровой" - соблюдение интересов безопасности, но его исполнение возможно без нарушения тайны личной жизни пользователей. "Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - сообщили в компании.

Во вторник РБК, ссылаясь на свои источники, сообщил, что несколько месяцев назад ФСБ направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". По информации издания, "Яндекс" не предоставил ведомству запрашиваемую информацию.

"Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) - интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно "закону Яровой", ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра ОРИ передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет".

Ранее Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сервис знакомств Tinder. В прошлом году в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram из-за отказа поделиться ключами шифрования.