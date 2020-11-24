"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей в России

Компания "Яндекс" возглавила рейтинг лучших работодателей в России по версии Forbes. Журнал составляет подобный рейтинг во второй раз. Прошлогодний лидер ГМК "Норильский никель" выбыл из топ-10 в этом году.

На первом месте с итоговым баллом 63,9 оказался "Яндекс" (10 227 сотрудников), вторую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса" с 63,7 балла (32 732 сотрудников), на третьем месте - "Тинькофф банк", заработавший 61,2 балла (25 641 сотрудников). Четвертое место занял "Сибур Холдинг", итоговый балл - 61,1 (23 тыс. сотрудников), пятое - "Газпромбанк", 60,5 балла (21 562 сотрудников).

В десятку лучших вошли Splat (59,6 балла), ВТБ (59,3 балла), Сбербанк (59,2 балла), МТС (58,6 балла), и "Полюс" (58,4 балла).

Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Также в этом году влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов.

Как говорят в издании, в прошлом году преимущество в рейтинге получали компании с высокими зарплатами и расширенными социальными пакетами. В этом году Forbes сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Во многом из-за низких экологических показателей лидер прошлого года ГМК "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место.