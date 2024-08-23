Захват заложников в российской колонии: штурм ИК завершен, все террористы нейтрализованы

By Euronews

Российский спецназ штурмовал ИК-19, как сообщается, все террористы нейтрализованы, заложники освобождены

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Штурм колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области, где четверо заключенных взяли в заложники нескольких человек, завершен, сообщают российские телеграм-каналы Mash и Baza. По их данным, штурм продлился полчаса, никто из участвовавших в нем силовиков не пострадал, заложников спасли.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназ ликвидировал четырех захватчиков, заложники освобождены.

"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены", - говорится в сообщении.

Ранее напавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству".

По данным телеграм-канала Baza, погибли три человека.

Сообщается, что двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы с резанными и проникающими ранениями.

Серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов - он в реанимации.

По некоторым данным, террористы утверждали, что собрали взрывное устройство и угрожали его взорвать.

Они выдвинули требования - вертолет и два миллиона долларов, утверждает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что захватчики требовали посадить вертолет на территории колониии, а требуемые ими деньги должны быть на борту. В случае преследования вертолета они якобы угрожли расправиться с заложниками.

Начальник ФСИН доложил о ситуации в волгоградской колонии президенту РФ Владимиру Путину.