У да Винчи был синдром дефицита внимания?

Как и самое известное полотно Леонардо де Винчи "Джоконда", сама фигура и личность титана Возрождения остаются загадкой, над которой уже не первый век ломают голову специалисты разных областей.

Приуроченная к 500-летию со дня смерти великого художника выставка, которая открылась 24 мая в Королевской галерее и где представлены более 200 анатомических рисунков, вызвала к жизни новые гипотезы. Так, нейрофизиолог и профессор Королевского колледжа Марко Катани предположил, что у Леонардо да Винчи был синдром дефицита внимания и гиперактивности: "Леонардо был современной личностью, - говори он, - причем, в нашем понимании. Он противостоял вездесущности технологий, как мы сегодня противостоим интернету, мессенджерам, которые мешают нам сосредоточиться и переключить внимание"...

В основе экспозиции, названной "Леонардо да Винчи: жизнь как рисование", одна из крупнейших в мире коллекций, попавших в Великобританию cразу после смерти итальянского гения в 1519 году. В ней среди прочего представлены два сохранившихся портрета да Винчи, нарисованные при жизни, в том числе один ранее не известный широкой публике.

"На этом рисунке, как мне кажется, изображена тоска и даже меланхолия. Это не Леонардо - великий философ, глядящий вдаль. Это человек из плоти и крови в конце карьеры, который достиг многого, но который, с другой стороны, многого достичь не смог", - рассуждает куратор выставки Мартин Клейтон.

В экспозиции также представлены результаты недавнего исследования рисунков да Винчи, в который ученые обнаружили скрытые детали, используя микроскоп и рентгеновское излучение. Полюбоваться на одно из крупнейших собраний великого флорентийца можно в Лондоне до 13 октября.