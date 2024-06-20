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Наоми Кэмпбелл
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Видео. В Лондоне открывается выставка Наоми Кэмпбелл

Супер-модель Наоми Кэмпбелл открыла персональную выставку в лондонском Музее Виктории и Альберта, посвященную своей 40-летней карьере. Посетители увидят порядка 80 предметов одежды и фотографии из личного архива Кэмпбелл.

Супер-модель Наоми Кэмпбелл открыла персональную выставку в лондонском Музее Виктории и Альберта, посвященную своей 40-летней карьере. Посетители увидят порядка 80 предметов одежды и фотографии из личного архива Кэмпбелл.

В числе экспонатов платье Yves Saint Laurent 1987 года, сделанное из белых пушистых перьев и синие туфли от Вивьен Вествуд, в которых звезда, как известно, споткнулась на подиуме в 1993 году.

Наоми Кэмпбелл славится суровым характером, но также она известна тем, что поддерживает молодые таланты в модной индустрии.

Выставка в Музее Виктории и Альберта пройдет с 22 июня по апрель 2025 года.

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