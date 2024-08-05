Дом дальнобойщиков: в Румынии показали стилизованные грузовики

By Euronews и EBU

Профессиональные шоферы порой проезжают до 10 тысяч километров в месяц. Важно, чтобы грузовик был удобен и приятен глазу. Варианты того, как обустроить дом на колесах, показали на шоу в Румынии.

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Возможно, вы скоро увидите их своими глазами: в Румынии прошла выставка необычных грузовиков, которые водители, порой месяцами живущие на колесах, видоизменили под себя.

Необычные цвета, отделка интерьера, голосовой контроль, музыкальное сопровождение - вот неполный перечень решений, показанных на шоу грузовиков в румынской крепости Алба-Юлия - за день до их выхода на европейские трассы.

Такие экспозиции проходят в Румынии уже пятый год. Некоторые самые оригинальные модели становятся героями соцсетей - например, ярко- розовый грузовик румынской водительницы Джорджетты, которая поставила на стиль куклы Барби и и рассказывает о своих путешествиях многотысячной аудитории подписчиков.