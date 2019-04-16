Парижская трагедия

Франция пережила в понедельник вечером одну из крупнейших трагедий в современной истории и настоящую культурную катастрофу. На глазах парижан вспыхнул Собор Парижской Богоматери — один из самых главных символов французской столицы. Пожар начался в 18:50 по местному времени. Огонь стремительно распространялся, вызвав обрушение шпиля.

Пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить. По сообщениям спасательных служб, в тушении огня принимали участие более 400 пожарных. Однако особенности конструкции не давали возможности использовать наиболее эффективные средства борьбы с огнем и вертолеты. Применение высотных лестниц было затруднено из-за неудобных подступов к собору.

Власти Парижа сообщили, что часть реликвий и бесценных произведений искусства, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. По последним данным, во время тушения серьезно пострадал один пожарный. Местные жители и туристы не скрывая чувств, плакали и молились за спасение собора.

"Мы потрясены! Это 850 лет истории. Это действительно больно и очень печально", - говорит этот житель Парижа.

"Нотр-Дам — это огромное культурное и историческое наследие. Для меня, это рана всей Франции. Это горит Франция", - говорит эта парижанка.

"Я чувствую, что сейчас плачет весь Париж, а не только я", - говорит этот молодой человек.

Операция по тушению пожара продолжалась до поздней ночи. Начальник парижской пожарной охраны сообщил, что удалось остановить продвижение огня. К утру пожар был локализован, но продолжалась проливка конструкций.

Причина трагедии пока не ясна, но, по словам местных чиновников, по одной из версий, возгорание может быть связано с проведением ремонтных и реставрационных работ, которые затрагивали шпиль здания. Парижская прокуратура начала расследование инцидента.

Весть о пожаре молниеносно распространилась в социальных сетях. Парижане стали приезжать к собору со всех районов города. Сотни людей собрались на мостах через Сену и вдоль ее набережных, чтобы сплотиться в такой печальный для Франции момент. Собравшиеся пели "Аве Мария" в честь любимого Нотр-Дам де Пари, надеясь на чудо в пасхальную неделю.