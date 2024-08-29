Переговоры Стармера и Макрона: Лондон стремится придать новый импульс франко-британским отношениям

By Euronews

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили в Париже вопросы двусторонних отношений, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Придать новый импульс отношениям Великобритании с Францией и в целом с Евросоюзом. С этой целью прибыл в Париж новый премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. В ходе переговоров Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Перед встречей с Макроном в Елисейском дворце Стармер приветствовал британских спортсменов-паралимпийцев.

В столицу Франции Стармер прибыл из Берлина. Именно там политик пообещал амбициозную перезагрузку отношений с Европейским союзом. По словам Стармера, такая возможность выпадает раз в поколение.

Однако, как пояснил Стармер, это не означает отмену "брексита", возвращения Великобритании на единый рынок или в таможенный союз.

После переговоров канцлер Германии Олаф Шольц и его британский коллега объявили о планах по разработке договора, призванного расширить сотрудничество двух стран в сферах экономики, обороны и безопасности, и борьбы с нелегальной миграцией.