NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Переговоры Стармера и Макрона: Лондон стремится придать новый импульс франко-британским отношениям

Париж, Франции
Париж, Франции Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили в Париже вопросы двусторонних отношений, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

РЕКЛАМА

Придать новый импульс отношениям Великобритании с Францией и в целом с Евросоюзом. С этой целью прибыл в Париж новый премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. В ходе переговоров Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Перед встречей с Макроном в Елисейском дворце Стармер приветствовал британских спортсменов-паралимпийцев.

В столицу Франции Стармер прибыл из Берлина. Именно там политик пообещал амбициозную перезагрузку отношений с Европейским союзом. По словам Стармера, такая возможность выпадает раз в поколение.

Однако, как пояснил Стармер, это не означает отмену "брексита", возвращения Великобритании на единый рынок или в таможенный союз.

После переговоров канцлер Германии Олаф Шольц и его британский коллега объявили о планах по разработке договора, призванного расширить сотрудничество двух стран в сферах экономики, обороны и безопасности, и борьбы с нелегальной миграцией.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Олимпийская деревня Парижа 2024 готовится к прибытию паралимпийцев

Олимпийские игры в Париже: праздник не для всех

Общеевропейская сборная: "за" и "против"

Париж, Франция Европейский союз Брексит Кир Стармер Эммануэль Макрон Олаф Шольц