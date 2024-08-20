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Париж готовится к прибытию паралимпийцев
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Видео. Олимпийская деревня Парижа 2024 готовится к прибытию паралимпийцев

В Сен-Дени Паралимпийская деревня готовится к приему спортсменов, прибытие которых уже не за горами.

В Сен-Дени Паралимпийская деревня готовится к приему спортсменов, прибытие которых уже не за горами.

По словам организаторов, все общественные зоны уже готовы, осталось только внести некоторые изменения, чтобы облегчить передвижение гостей. Например, было установлено больше сервисов и устройств микромобильности, чтобы спортсменам было легче передвигаться по деревне, особенно тем, кто передвигается на инвалидных колясках.

Вся инфраструктура была спроектирована таким образом, чтобы прослужить и после окончания спортивных соревнований.

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