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Олимпийские игры в Париже: праздник не для всех

Париж, Франция
Париж, Франция Авторское право David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Олимпиада разочаровала жителей парижских пригородов, где четверть населения живет за чертой бедности. Многие говорят, что спортивный праздник проходит мимо.

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В Сен-Дени, где расположена Олимпийская деревня, есть стадионы и бассейны, проходят соревнования. Но мало кто из местных их посещает - дорого.

Да и надежды на лучшее будущее тают. Предполагалось, что тысячи квартир, которые занимают атлеты, после Игр поступят на рынок жилья, в том числе социального. Но его доля уже пересмотрена в сторону уменьшения.

Хамид Уидир, житель Сен-Дени: "Нам обещали, что 40% процентов жилья в Сен-Дени станет социальным. Затем эта доля сократилась до 20%. То есть 80% жилья будет продано. Цены будут чрезвычайно высокими. Местным жителям это не по карману. Они не получат доступ к этому жилью".

В некоторых пригородах, чтобы подарить людям атмосферу праздника и чувство причастности к Олимпиаде, власти организовали фан-зоны.

В парке коммуны Трамбле-ан-Франс, установили большие экраны, чтобы местные жители в прямом эфире могли наблюдать за ходом Игр. Здесь же соорудили площадки для проведения спортивных мероприятий для детей и взрослых.

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