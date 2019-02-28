У США и КНДР разный взгляд на "денуклеаризацию"

Второму саммиту США-КНДР не удалось конкретизировать обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова, взятые сторонами на первой встрече в полгода назад в Сингапуре. По мнению аналитиков, смысл, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын вкладывают в само понятие "денуклеаризации" кардинально противоположный.

"Северная Корея потратила без малого 50 лет на разработку ядерного оружия, очевидно, что они не продадут его (или строительные мощности по его производству), если не получат достаточно взамен, - говорит профессор Роберт Келли из Пусанского Национального университета в Южной Корее. - Ядерное оружие представляет реальную ценность для такого небольшого государства, как Северная Корея, у которого много врагов. За последние 20 лет Соединенные Штаты напали на такие страны, как Югославия, Ливия и Ирак. Для режима КНДР ядерное оружие - отличный сдерживающий фактор.

По мнению других специалистов, проблема заключается в том, что взамен на замораживание ядерной и баллистической программ Ким Чен Ыну не удалось добиться от Дональда Трампа полного снятия санкций.

"До того, как сторонам удастся найти общий язык, пройдет еще очень много времени, - считает Элли Грин из британского Общества Генри Джексона. - Многие предполагают, что понадобится 10 лет. Впереди долгий путь, я бы сказала, от 5-ти до 10-ти лет. Но прежде всего, нужно договориться!"

И хотя обозреватели подчеркивают, что два лидера перешли в течение нескольких месяцев от личных оскорблений и апокалиптических угроз к признаниям в любви, саммит в Ханое тем не менее завершился "провалом".