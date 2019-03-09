КНДР готовит новую баллистическую ракету к запуску?

Президент США Дональд Трамп предупредил Пхеньян об угрозе ухудшения двусторонних отношений в случае, если Северная Корея осуществит новые запуск баллистической ракеты. Так он отреагировал на сообщения со ссылкой на экспертов по безопасности и южнокорейскую разведку о подготовке стартовой площадки северокорейского научно-исследовательского комплекса Санумдон. Здесь ранее собирали как баллистические ракеты, которые могут нести ядерный заряд, так и ракеты для космической программы.

Общественное радио США со ссылкой на анализ спутниковых снимков отмечает, что активные работы, которые могут оказаться подготовкой к пуску, велись ещё до саммита КНДР-США в Ханое. Сами переговоры были прерваны президентом США Дональдом Трампом — он объяснил это разногласиями по вопросу о порядке отмены санкций против КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. По словам Трампа, Ким настаивал на полном снятии международных ограничений после уничтожения полигона для ядерных испытаний.

В Пхеньяне уверяют, что готовы были и к плану постепенного смягчения санкционного режима и, не добившись от американской стороны гарантий безопасности в процессе ядерного разоружения, пошли на определённые уступки. В частности, речь шла о демонтаже плутониевых и урановых компонентов ядерной программы в комплексе в Ёнбене. В МИД КНДР предупреждали, цитата: «Подобного шанса на компромисс в будущем может и не быть». Трамп, в свою очередь, отмечал, что и после саммита сохранил хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.