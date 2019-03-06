КНДР восстанавливает ракетный полигон?

Северная Корея предположительно восстанавливает ракетный полигон, который обязалась снести после прошлогодней встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Так считают в Вашингтоне и Сеуле, основываясь на данных разведывательных спутников: на снимках видны новые корпуса.

В сентябре прошлого года на встрече с представителями Юга Север объявил об окончательном демонтаже полигона в Сохэ и обещал пригласить туда международных наблюдателей, но поездка так и не состоялась.

Новая встреча лидеров КНДР и США во Вьетнаме завершилась досрочно и безрезультатно, Вашингтон пригрозил Пхеньяну новыми санкциями в случае продолжения ядерной программы.

В то же время, по данным западных экспертов, в Сохэ не запускали баллистические ракеты — только космические спутники, а также испытывали двигатели. Поэтому работы в центре могут означать возобновление гражданской, а не военной ракетной программы.

Последний на сегодняшний момент ракетный пуск Северная Корея осуществила в ноябре 2017 года.