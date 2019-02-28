США-КНДР: программа 2-го дня саммита была изменена

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг в Ханое завершили переговоры в расширенном составе, Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, встреча "тет-а-тет", прошедшая до общей дискуссии - 45 минут.

Делагации приступили к переговорам в расширенном составе Фото Рейтер

До ее начала Дональд Трамп высказался так: "Скорость продвижения в решении накопившихся вопросов для меня значения не имеет. Я оценил мораторий на испытание ракет и на проведение ядерных взрывов, это я и сказал председатели Киму".

Утром в четверг стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась отвечать на вопросы о возможности подписания совместного коммюнике, и что программа второго дня саммита была в принципе изменена. По итогам встречи состоится лишь пресс-конференция американского президента.

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