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Рейтинг самых популярных публикаций Euronews за 2018 год

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Рейтинг самых популярных публикаций Euronews за 2018 год
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Пока новый год еще не наступил, мы решили посмотреть, какие события и публикации получили наибольший отклик у наших читателей в году уходящем.

В чарт вошли публикации Euronews на нашем сайте и в социальных сетях в период с 1 января по 7 декабря 2018 года.

Сайт Euronews: сюрприз-сюрприз!

5. На пятом месте по просмотрам оказался наш телесюжет о трагических событиях в Керчи. 17 октября студент четвертого курса Политехнического колледжа расстрелял больше 19 и ранил несколько десятков человек.

4. На четвертом месте оказалась история о пыткахв ярославской колонии. В августе в распоряжении журналистов оказалось видео того, как больше десяти сотрудников ярославской исправительной колонии №1 издеваются над заключенным Евгением Макаровым. Видео вызвало общественное негодование и дискуссию о необходимости борьбы с пытками в российских тюрьмах.

3. На третье место попал сюжет Euronews о заседании Совбеза ООН по урегулированию сирийского кризиса 7 сентября. На нем США призвали Сирию и ее союзников отказаться от масштабной военной операции в Идлибе. Гражданская война в стране продолжается уже семь лет. Помимо сирийского правительства и различных группировок повстанцев в ней участвуют США, Россия, Турция, Иран и другие страны.

2. На втором месте по просмотрам оказался сюжет об огненном торнадо в Калифорнии. В августе жители городка Вест Реддинг могли наблюдать горящую воронку шириной около 300 метров и высотой 12 километров. Необычное природное явление унесло жизнь одного пожарного.

1. На первом месте совершенно неожиданно для нашей редакции оказался сюжет о покушении на президента Зимбабве. В июне на стадионе в Булавайо, где выступал Эммерсон Мнангагва, прогремел взрыв. Ранения получили 49 человек, но президент остался цел и невредим.

YouTube

Самое большое количество просмотров набрало эксклюзивное интервью Euronews c премьер-министром Армении Николом Пашиняном, опубликованное на нашем канале 13 июля.

В прошлом журналист, Пашинян стал премьер-министром страны 8 мая в результате массовых антиправительственных митингов.

Эксклюзивное интервью Никола Пашиняна

Второе место занял телесюжет о том, как "Почта России" безуспешно попыталась доставить посылку в одно из бурятских сел с помощью дрона.

Тест, ущерб от которого оценивается в 1.2 миллиона рублей, прошел 2 марта в присутствии гендиректора "Почты России" и высокопоставленных бурятских чиновников.

"Почта России" тестирует доставку дронами

Facebook

"ВКонтакте"

Самым популярным постом "Вконтакте" оказался наш мартовский опрос. На вопрос "Кто, во-вашему мнению, должен победить на выборах-2018?" 53.57% проголосовавших ответили, что следующим президентом станет кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За действующего главу России Владимира Путина проголосовали 27.88%.

Вторым по популярности постом стал наш репортаж о победе российской сборной над командой Саудовской Аравии в первом матче Чемпионата мира 2018.