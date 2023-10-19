"Это шрам на всю жизнь": экс-модераторы контента Facebook подали в суд

Более 20% модераторов контента, работавших с Facebook и Instagram в Испании, получили психологическую травму и ушли на длительный больничный. Бывшие сотрудники компании обвиняют Meta в некорректных требованиях к ним.

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Чтобы работать модератором контента Facebook в Барселоне, необходимо было только знание испанского языка. Казалось бы, привлекательная позиция: при просмотре от 300 до 500 видеороликов в день зарплата могла достигать 2400 евро в месяц.

Тем не менее многие пожалели о своем решении устроиться туда на работу.

Более 20% сотрудников CCC Barcelona Digital Services, принадлежащей компании Telsus, которую Meta наняла для проверки контента Facebook и Instagram, получили психологическую травму и ушли на длительный больничный.

Изображения, размещенные в социальных сетях, которые они должны были проверять, демонстрировали худшие проявления человечности: видеоролики с убийствами, расчленениями, изнасилованиями и самоубийствами в прямом эфире.

"В одном из роликов отец показывает своего годовалого ребенка. Он втыкает нож ему в грудь, вырывает сердце и съедает его, — рассказал Euronews Франсеск Фелиу, адвокат более чем десятка работников, решивших подать в суд на компанию. — Помимо абсолютно бесчеловечного содержания, в них много шума, криков и крови".

Сотрудники раскритиковали условия работы модераторов контента, которые были навязыны Meta и в итоге привели к серьезным психическим расстройствам — таким как посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и депрессия.

"Речь идет о людях, которые были здоровы. И вдруг появляются эти психические расстройства. Некоторые из работников пытались покончить жизнь самоубийством, — говорит адвокат. — Десятки относительно молодых людей стали психически больны. Это очень серьезно".

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Первая европейская жалоба

Крис Грей начал работать на компанию CPL, с которой Facebook сотрудничал в Ирландии, в 2017 году. Его контракт модератора контента продлился год. Ирландец, которому сейчас 50 лет, стал первым, кто обратился в суд на социальную сеть.

Когда он начал работать, видео составляли лишь 20% контента, который ему приходилось просматривать. В основном он работал с текстом, фотографиями и прямыми трансляциями.

В его памяти остались кадры, на которых мигрантов пытают раскаленным металлическим прутом или варят заживо собак.

"Я не понимал, как сильно это на меня повлияло. Только потом я осознал, что у меня все пошло наперекосяк, я был очень напряжен. Я не мог спать и стал очень агрессивным. Если кто-то заговаривал о моей работе, я плакал", — рассказал Грей в интервью Euronews.

Когда он понял, что не справляется, он попытался обратиться к психологу компании: "Я заполнил анкету, в которой написал, что чувствую себя подавленным на работе. Но чтобы попасть на прием к психологу, потребовалась целая вечность".

Как и Грей, 35 других модераторов контента подали жалобы в Высокий суд Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Meta.

"У нас есть клиенты из Ирландии, Польши, Германии и Испании. Некоторые из них поняли, что работа вредит им уже через несколько недель, другие утверждают, что не осознавали последствий, пока их семья и друзья не рассказали им об изменениях в их характере", — говорит Диана Треанор, юрист компании Coleman Legal, представляющая интересы Грея.

На отсутствие возможности получить психологическую поддержку жаловались и работники из Испании.

"При просмотре видео многие из этих людей падали в обморок. Психолог выслушивал их, а затем говорил, что то, что они делают, очень важно для общества, что они должны представить, что то, что они видят, — не реальность, а фильм, и что они должны вернуться к работе", — говорит испанский адвокат.

Кроме того, работники не были предварительно протестированы на предмет наличия у них проблем с психическим здоровьем, что могло бы сделать их непригодными для работы.

Однако в ответ на запрос Euronews компания Facebook заявила, что сотрудничает с Telsus для срочного решения проблемы.

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"Мы серьезно относимся к поддержке рецензентов контента и требуем, чтобы все компании, с которыми мы работаем, обеспечивали круглосуточную поддержку обученным специалистам", — говорится в заявлении.

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"Это оставляет шрамы на всю жизнь"

Работники говорят, что даже спустя пять лет многие из них все еще проходят психотерапию. Некоторые даже боятся выходить на улицу.

"Подобный контент оставляет шрамы на всю жизнь. Мы не машины и не компьютеры без чувств", — говорит Фелиу.

Оба юриста согласны с тем, что политика Meta, заставляющая сотрудников просматривать весь видеоролик, чтобы объяснить все причины цензуры, усугубляет травму.

По их мнению, если сотрудник уже через 10 секунд видит причину, по которой видео должно быть подвергнуто цензуре, нет необходимости смотреть ролик целиком. Они также жалуются на то, что модератору часто приходится просматривать один и тот же ролик снова и снова, потому что о нем сообщили несколько пользователей.

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Facebook заявляет, что существуют "технические решения, позволяющие максимально ограничить доступ к графическим материалам".

"Люди, которые просматривают контент на Facebook и Instagram, могут настроить инструмент просмотра таким образом, чтобы графический контент отображался полностью размытым, черно-белым или без звука", — говорят в компании.

Три года назад генеральный директор Facebook Марк Цукерберг назвал критику условий труда в компании "несколько излишне драматичной". Эти комментарии, сделанные на собрании сотрудников, попали в прессу.

"Не то чтобы большинство людей целыми днями смотрели ужасные вещи. Но есть действительно плохие вещи, с которыми людям приходится сталкиваться. Нужно убедиться в том, что они получают необходимые консультации, пространство и возможность делать перерывы и получать необходимую психиатрическую поддержку. Это очень важно", — сказал Цукерберг сотрудникам.

Однако бывшие работники считают иначе.

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"Политика компании заключается в том, чтобы всё отрицать, — говорит испанский адвокат. — Если бы они хотели решить эти проблемы, была бы другая динамика, но на данный момент единственным решением является уголовный путь".