Мега-сбой Meta: не работали соцсети компании

By Euronews

Facebook, Instagram, Messenger и Threads не работали в течение полутора часов в результате повсеместного сбоя

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Пользователи платформ Facebook, Instagram, Threads и Messenger компании Meta столкнулись с проблемами при входе в систему, что выглядело как повсеместное отключение в течение нескольких часов во вторник.

Обозреватель интернет-трафика Down Detector сообщил об обширных перебоях, причем сообщения о проблемах поступали по всему миру. Это говорит о том, что проблемы такого рода могут быть глобальными.

Энди Стоун, глава отдела коммуникаций Meta, признал факт неполадок. Примечательно - и Илон Маск уже это отметил - Стоун сделал заявление в соцсети X, ранее известной как Twitter: "Из-за технической проблемы люди испытывали трудности с доступом к некоторым из наших сервисов. Мы решили эту проблему настолько быстро, как могли, для всех, кого она затронула, и приносим извинения за причиненные неудобства".

Акции технологической компании упали в связи с этим сбоем на 1,5%. Сколько составят потери, пока не известно. В результате аналогичных проблем три года назад убытки, которые понесла Meta, оценивались в 100 млн долларов. Тогда сбой в работе сервисов продолжался семь часов.