В ответ на обращение газеты New York Times видеохостинг Youtube закрыл доступ к каналу ультраправой ультранационалистической группы "Групо 1143" за "разжигание ненависти".

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Youtube заблокировал аккаунт португальской ультранационалистической группы "Групо 1143" (Grupo 1143). Видеохостинг усмотрел в размещённых на канале видеороликах признаки "разжигания ненависти".

Решение было принято после того, как к руководству Youtube обратилось издание New York Times, которое освещало акции протеста “против исламизации Европы”, проходившие в Лиссабоне в феврале этого года. Газета публиковала большой материал о том, как возбуждение ненависти к мигрантам в Сети провоцирует насилие в реальном мире, приводя в качестве иллюстрации беспорядки в Великобритании и Португалии.

"Наша политика строго запрещает контент, прославляющий пропаганду ненавистничества и шовинизма, включая разжигающую ненависть символику, и мы закрыли канал, на который указывали в New York Times", — сообщил представитель YouTube информагентству Reuters.

"Групо 1143" (это год провозглашения независимости Португалии) возглавляет бывший скинхэд Марио Мачадо, судимый за нападение, расовую дискриминацию и другие преступления.

Сам он назвал блокировку канала "актом цензуры", написав в своём микроблоге: "Левые объединились в попытке заставить замолчать крупнейшую португальскую националистическую организацию". Аккаунты группировки в X и Telegram по-прежнему активны.

В первом квартале 2024 года YouTube удалил с видеохостинга более 157 000 видеороликов по всему миру за нарушение правил в отношении дискриминационных высказываний.