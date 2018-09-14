"Надругательство над здравым смыслом"

"Надругательством над здравым смыслом телезрителей" - так официальный представитель британского правительства охарактеризовал интервью телеканалу Russia Today Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей.

Отвечая накануне на вопросы Маргариты Симонян, Петров и Боширов назвали себя "предпринимателями" и заявили, что посетили Солсбери в качестве туристов, чтобы полюбоваться местным собором. Они отвергли обвинения в перевозке нервно-паралитического вещества "Новичок" во флаконе для духов.

Реагируя на первое публичное появление подозреваемых, министр иностранных дел Великобритании напомнил в Твиттере, что "в последний раз российские военные заявляли о непричастности к происходящему, когда вторглись на Украину в 2014 году". Джереми Хант заявил, что "пришло время прекратить фейковые телешоу" , по которым мир получил представление о России.

В британском МИДе также пригласили Петрова и Боширова ответить на вопросы следователей, у которых, по словам Лондона, "есть доказательства".

Реакция Москвы не заставила себя ждать, ее озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "У меня только одни вопрос: на каком основании они делают эти заявления? Это просто политическая декларация? Почему они сказали, что это ложь? Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалось заявление, к сожалению, британской стороны, что таких людей не существует".

В четверг американская администрация заявила о подготовке второго пакета "суровых санкций" в отношении России в связи с делом Скрипаля. Белый дом дал Москве 90 дней до конца ноября, чтобы выступить с декларацией об отказе использования химического и биологического оружия.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", после событий в Солсбери контрразведка США приступила к пересмотру мер обеспечения защиты и безопасности перебежчиков российских спецслужб.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок"