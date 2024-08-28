NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Британский премьер-министр Кир Стармер обещает "амбициозную" перезагрузку отношений с ЕС

Берлин, Германия
Берлин, Германия Авторское право Justin Tallis/Pool
Авторское право Justin Tallis/Pool
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В ходе визита в Берлин глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер заявил о перезагрузке отношений с ЕС. Это не означает отмену "брексита", однако Лондон намерен более тесно сотрудничать со странами Евросоюза.

РЕКЛАМА

Лидеры Германии и Великобритании объявили в среду о планах по разработке договора, призванного расширить сотрудничество двух стран в сфере экономики, обороны и безопасности. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер также продвигает идею по "перезагрузке" отношений с Европейским союзом.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приветствует стремление лейбористского лидера Стармера начать новые отношения с ЕС. "Мы хотим принять эту протянутую руку", - сказал Шольц.

Стармер, вступивший в должность в начале июля после того, как предыдущее правительство консерваторов потерпело поражение на выборах, подал сигнал ЕС, посетив Берлин в начале своего срока в качестве главы правительства. Его предшественник Риши Сунак сделал это 18 месяцев спустя своего назначения.

"Я абсолютно четко понимаю, что мы хотим перезагрузки с Европой, перезагрузки с ЕС", - сказал Стармер в Берлине.

Однако это не означает отмену "брексита", возвращения Великобритании на единый рынок или в таможенный союз. Речь идет об установлении более тесных связей с ЕС. По словам Стармера, он надеется к концу года заключить двустороннее соглашение с Германией, крупнейшей экономикой в Европе.

"Это будет амбициозное соглашение, оно будет масштабным, охватывающим торговлю, экономику, оборону и многие другие вопросы", - сказал Стармер журналистам. И Шольц и Стармер заявили о непоколебимой поддержке Украины.

Миграция остается приоритетом

Стармер сообщил, что две страны также планируют разработать совместный план действий по борьбе с нелегальной миграцией. Его правительство все еще сталкивается с давлением, требующим остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках. В то же время власти отказались от плана консерваторов отправлять мигрантов в Руанду.

Миграция - вопрос, по которому правительство Шольца уже давно испытывает сильное давление, в том числе, со стороны ультраправой партии АдГ. Тема миграции снова вышла на первый план после нападения с ножом в немецком Золингене, которое совершил избежавший депортации сириец.

В ходе визита в Берлин Стармер также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Далее Стармер отправится в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в открытии Паралимпийских игр.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Сомерсет-хаусе в центре Лондона произошел пожар

Нашествие диких животных на Лондон: обнаружены новые граффити Бэнкси

Британская полиция получит подкрепление, политики просят людей "уйти с улиц"

Германия Великобритания Кир Стармер Олаф Шольц Война в Украине Незаконная иммиграция