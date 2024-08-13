Нашествие диких животных на Лондон: обнаружены новые граффити Бэнкси

By Euronews и AP

Серия граффити с дикими животными Бэнкси получила продолжение в Лондоне. К слонам, пеликану и волку прибавились носорог, который взбирается на крышу сломанного автомобиля в Чарлтоне, пираньи на полицейской будке возле Центрального уголовного суда и горилла на столичном зоопарке.

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Серия граффити с дикими животными Бэнкси получила продолжение в Лондоне.

Во вторник на Лондонском зоопарке появилось изображение гориллы, выпускающей на волю других его обитателей.

Последняя по времени фреска Бэнкси с изображением дикой фауны, обнаруженная во вторник на Лондонском зоопарке, 13 августа 2024 г. Stefan Rousseau/AP

В понедельник в Чарлтоне, на юго-востоке британской столицы, появилось изображение носорога, который взбирается на крышу сломанного автомобиля, припаркованного перед зданием. Это восьмая работа на тему дикой природы, которую неуловимый художник-граффитист, так и не подтвердивший свою личность, опубликовал за последнюю неделю в своем аккаунте в Instagram.

В воскресенье Бэнкси обнародовал ещё одну уличную фреску - пираний на полицейской будке возле Центрального уголовного суда, известного как Олд-Бейли. В понедельник толпа зевак собралась здесь, чтобы сфотографироваться и сделать селфи, пока рабочие возводили вокруг него ограждения. Представитель Лондонского сити заявил, что рассматриваются варианты сохранения этого граффити.

Лондонцы и гости столица фотографируются около полицейской будки в Лондоне, где появилось очередное граффити Бэнкси, 12 августа 2024 г. Emily Pennink/Yui Mok

Хочется увидеть это до того, как кто-нибудь попытается украсть или зарисовать житель Лондона

Среди других экспонатов серии, представленных на прошлой неделе:

- пеликаны (они появились на стене рыбного магазина в Уолтемстоу в восточном Лондоне)

- три обезьяны на мосту, выходящем на Брик-Лейн (под мостом теперь часто образуется пробку, так желающих сфотографировать обезьян слишком много) ританского художника. "Я хотел увидеть это до того, как кто-нибудь заметит это или попытается украсть. Мы должны действовать быстро, как только об этом будет объявлено! " - восклицает Джон, который живет по соседству.

- силуэт воющего волка, нарисованный на спутниковой тарелке на крыше гаража в южном Лондоне (как только стало известно о новом произведении Бэнкси, кто-то убрал спутниковую антенну).

Бэнкси начал свою карьеру в 90-х в Бристоле, и очень скоро стал одним из самых известных художников в мире. Его последние работы продавались на аукционах за миллионы долларов тогда, как первые фрески часто похищались или удалялись владельцами зданий.

Что же касается объяснений того, что значат фрески о дикой природе, мнения здесь расходятся. Кто-то видит в них отсылку к "вырубке лесов, к животным, теряющим среду обитания, к изменению климата". Кто-то считает, что Бэнкси просто хочет поднять людям настроение на фоне "грустных и вызывающих беспокойство новостей".

Представители Бэнкси подтвердили, что художник хочет ободрить британцев после крайне правых беспорядков, потрясших страну за последние дни.