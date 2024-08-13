EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Нашествие диких животных на Лондон: обнаружены новые граффити Бэнкси

Изображение носорога в Чарлтоне, обнаруженное в понедельник, юго-восточный Лондон, 12 августа 2024 г.
Изображение носорога в Чарлтоне, обнаруженное в понедельник, юго-восточный Лондон, 12 августа 2024 г. Авторское право Lucy North/PA
Авторское право Lucy North/PA
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Серия граффити с дикими животными Бэнкси получила продолжение в Лондоне. К слонам, пеликану и волку прибавились носорог, который взбирается на крышу сломанного автомобиля в Чарлтоне, пираньи на полицейской будке возле Центрального уголовного суда и горилла на столичном зоопарке.

РЕКЛАМА

Серия граффити с дикими животными Бэнкси получила продолжение в Лондоне.

Во вторник на Лондонском зоопарке появилось изображение гориллы, выпускающей на волю других его обитателей.

Последняя по времени фреска Бэнкси с изображением дикой фауны, обнаруженная во вторник на Лондонском зоопарке, 13 августа 2024 г.
Последняя по времени фреска Бэнкси с изображением дикой фауны, обнаруженная во вторник на Лондонском зоопарке, 13 августа 2024 г.Stefan Rousseau/AP

В понедельник в Чарлтоне, на юго-востоке британской столицы, появилось изображение носорога, который взбирается на крышу сломанного автомобиля, припаркованного перед зданием. Это восьмая работа на тему дикой природы, которую неуловимый художник-граффитист, так и не подтвердивший свою личность, опубликовал за последнюю неделю в своем аккаунте в Instagram.

В воскресенье Бэнкси обнародовал ещё одну уличную фреску - пираний на полицейской будке возле Центрального уголовного суда, известного как Олд-Бейли. В понедельник толпа зевак собралась здесь, чтобы сфотографироваться и сделать селфи, пока рабочие возводили вокруг него ограждения. Представитель Лондонского сити заявил, что рассматриваются варианты сохранения этого граффити.

Лондонцы и гости столица фотографируются около полицейской будки в Лондоне, где появилось очередное граффити Бэнкси, 12 августа 2024 г.
Лондонцы и гости столица фотографируются около полицейской будки в Лондоне, где появилось очередное граффити Бэнкси, 12 августа 2024 г.Emily Pennink/Yui Mok
Хочется увидеть это до того, как кто-нибудь попытается украсть или зарисовать
житель Лондона

Среди других экспонатов серии, представленных на прошлой неделе:

- пеликаны (они появились на стене рыбного магазина в Уолтемстоу в восточном Лондоне)

- три обезьяны на мосту, выходящем на Брик-Лейн (под мостом теперь часто образуется пробку, так желающих сфотографировать обезьян слишком много) ританского художника. "Я хотел увидеть это до того, как кто-нибудь заметит это или попытается украсть. Мы должны действовать быстро, как только об этом будет объявлено! " - восклицает Джон, который живет по соседству.

- силуэт воющего волка, нарисованный на спутниковой тарелке на крыше гаража в южном Лондоне (как только стало известно о новом произведении Бэнкси, кто-то убрал спутниковую антенну).

Бэнкси начал свою карьеру в 90-х в Бристоле, и очень скоро стал одним из самых известных художников в мире. Его последние работы продавались на аукционах за миллионы долларов тогда, как первые фрески часто похищались или удалялись владельцами зданий.

Что же касается объяснений того, что значат фрески о дикой природе, мнения здесь расходятся. Кто-то видит в них отсылку к "вырубке лесов, к животным, теряющим среду обитания, к изменению климата". Кто-то считает, что Бэнкси просто хочет поднять людям настроение на фоне "грустных и вызывающих беспокойство новостей".

Представители Бэнкси подтвердили, что художник хочет ободрить британцев после крайне правых беспорядков, потрясших страну за последние дни.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Фреска Бэнкси в парке Финсбери подверглась вандализму

В Венеции открылась Биеннале: антивоенный протест и побег от западного мейнстрима

"The place to be": Art Paris 2024 ставит в фокус внимания французские художественные галереи

Искусство Современное искусство Культура Великобритания Бэнкси граффити