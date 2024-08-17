В Сомерсет-хаусе в центре Лондона произошел пожар

By Euronews

В историческом здании в центре британской столицы, в котором расположен один из самых посещаемых хуждожественных музеев мира, произошел пожар

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Около 100 человек были привлечены к тушению пожара в центре Лондона. Огонь охватил неоклассическое здание Сомерсет-хаус.

Как говорится в сообщении, распространенном столичной пожарной службой в X, источник пожара в историческом дворце на улице Стрэнд, который окнами выходит на Темзу, находился на крыше здания.

По информации местных СМИ, в субботу в Сомерсет-хаусе должен был пройти фестиваль брейк-данса.