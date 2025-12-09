Видео. Землетрясение в Японии попало на видео

Япония оценивает последствия землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего поздно вечером в понедельник. Толчки были зафиксированы около 23:15 по местному времени. Эпицентр находился в Тихом океане примерно в 80 километрах от побережья префектуры Аомори на крайнем севере острова Хонсю.

Власти предупредили жителей сохранять бдительность из-за возможных повторных толчков в ближайшие дни.

По данным властей, не менее 34 человек получили травмы, среди них один в тяжелом состоянии. Большинство пострадали из-за падения предметов, сообщили Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий и общественный вещатель NHK.