Видео. Италия простилась с легендой тенниса Николой Пьетранджели

Гроб легендарного итальянского теннисиста, скончавшегося в понедельник, 1 декабря, в возрасте 92 лет, прибыл на корт «Форо Италико», названный в его честь.

Гражданская панихида прошла в среду, 3 декабря, с 9:00 до 12:00, после чего во второй половине дня в церкви «Гран Мадре ди Дио» в Понте Милвио состоялась частная церемония похорон.

Многие представители мира спорта, политики и шоу-бизнеса присутствовали на церемонии, чтобы отдать последние почести одной из самых прославленных фигур итальянского тенниса.