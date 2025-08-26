Видео. Автралопитеки Люси и Селам впервые оказались в Европе

Скелеты возрастом более 3 миллионов лет выставлены в Национальном музее Праги — это центральные экспонаты новой выставки Люди и их предки.

Люси и Селам — афарские австралопитеки: сейчас считается, что от этого вида гоминидов произошёл род Homo и, в итоге, современный человек. Предполагается, что они уже боле-менее освоили прямохождение и изготавливали примитивные орудия, но ещё не владели полноценной речью.

Эти окаменелости считаются национальным достоянием Эфиопии. Люси покидала страну всего один раз, а Селам оказался за границей впервые.