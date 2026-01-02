Власти Украины: по Запорожью нанесли один из сильнейших с начала войны ударов

Россия нанесла один из самых массированных за всю войну ударов по Запорожью - так оценили украинские власти атаку беспилотников в ночь на пятницу. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что повреждения получили жилые дома, помещения торгового центра, гражданская инфраструктура. Жертв нет.

Всего за минувшую ночь Россия выпустила по Украине 116 беспилотников дальнего радиуса действия. ВСУ сообщают, что 86 дронов перехвачены, а 27 достигли своих целей. А в ночь на 1 января, по данным Киева, Кремль атаковал Украину 200 ударными беспилотниками -"чтобы перенести войну в Новый год", как заявил президент Владимир Зеленский. Он призвал союзников активизировать поставки ПВО в Украину.

Обращаясь к нации в новый год, украинский лидер сообщил, что проект мирного соглашения, который он готовит с международными партнёрами, согласован на 90%. Зеленский пообещал. что поставит свою подпись под сильным документом.

Работа над ним продолжается. В ближайшие дни Украина проведёт консультации на уровне советников, а затем и лидеров стран "Коалиции решительных".

"Это не ВСУ"

Киев официально отвергает свою причастность к удару по кафе и гостинице в селе Хорлы в подконтрольной России части Херсонской области. Там, как сообщают российские власти и СМИ, в новогоднюю ночь при налете дронов погибли люди - по последним данным, 28 человек.

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил в связи с этим: "Силы обороны Украины придерживаются норм Международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и других законных целях, с целью уменьшения военного потенциала страны-агрессора".

Это уже второе серьезное обвинение Москвы в адрес Киева за последние дни. В конце декабря в Кремле заявили, что украинские дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае. В качестве доказательства они обнародовали рассказ местного жителя и снимки беспилотника.

Тем временем мировые СМИ сообщили со ссылкой на ЦРУ, что американская разведка не подтверждает факта атаки резиденции Путина, а Минобороны РФ заявило, что передало в Вашингтон контроллер украинского дрона, якобы летевшего к дому российского лидера.

В Киеве считают: по мере продвижения работы над мирным договором между Украиной и ее партнерами в ЕС и США Россия прилагает все усилия для срыва процесса.

Как стало известно, Владимир Зеленский предложил должность главы Офиса президента Украины Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки Минобороны. В конце ноября президент Украины включил Буданова в состав делегации для участия в переговорном процессе по достижению мира.

