Видео. Банки и магазины Болгарии: переход на евро проходит без сбоев

Большинство крупных ритейлеров возобновили работу 2 января после того, как в День Нового года торговля была в основном ограничена небольшими местными магазинами. Переход на евро пока проходит организованно. Спустя сутки после вступления Болгарии в еврозону банки восстановили большинство онлайн- и мобильных сервисов, а многие банкоматы уже выдавали банкноты евро.

В переходный период в обращении находятся и евро, и лев. Магазины, как ожидается, будут давать сдачу в евро, хотя при необходимости могут возвращать левы, что породило добродушные шутки о том, будто оставшиеся монеты станут сувенирами. Покупатели сохраняют спокойствие, многие продолжают расплачиваться левами. Теперь кассовые системы автоматически рассчитывают сдачу. Также отмечены некоторые проблемы. В Софии кассир отказался принять крупную банкноту в левах за небольшую покупку, сославшись на отсутствие сдачи в евро.

Банки сообщают о резком росте вкладов: за последние дни привлечено свыше одного миллиарда левов. В Варне клиенты отмечают беспроблемный переход и оперативное обслуживание. На болгарских монетах евро изображены национальные символы, включая Мадонну Витоши, наряду с обязательными для ЕС элементами дизайна.