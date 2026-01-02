Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Спасатели ищут тела после обрушения здания в Найроби (Кения)
No Comment

Видео. В Найроби обрушилось здание, люди под завалами

Последние обновления:

Кения проснулась с новостью об очередной строительной трагедии: в районе South C в Найроби рухнул многоэтажный дом, под завалами неизвестно сколько людей.

Кенийский Красный Крест сообщил, что на месте работает межведомственная группа реагирования, координирующая операцию. Местные СМИ сообщили, что здание имело около 16 этажей.

Власти пока не прокомментировали причины обрушения и не подтвердили число пострадавших. По словам официальных лиц, число погибших не ожидается большим, однако спасательные работы продолжаются.

В Найроби, где спрос на жилье остается высоким, обрушения зданий происходят регулярно. Ранее застройщиков обвиняли в игнорировании правил безопасности и строительных норм. После серии смертельных обрушений в 2015 году официальная проверка установила, что более половины зданий в столице были признаны непригодными для проживания.

