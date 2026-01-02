Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на начало января запланирована серия встреч на высшем уровне для обсуждения последних событий на местах, усиления поддержки и координации стратегии при продолжающихся мирных переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем посте на сайте X анонсировал ряд важных встреч и дипломатических мероприятий в начале января, направленных на то, чтобы положить конец войне в стране, которая длится уже четвертый год.
Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров поддерживает контакты с целым рядом ключевых партнеров из США и Европы, а Киев готовит новые форматы и проводит встречи в ближайшие дни.
Первая такая встреча запланирована на субботу, где, как ожидается, пройдут переговоры советников по национальной безопасности и членов кабинета министров Украины. Во встрече также примут участие европейские представители, а также официальные лица США по видеосвязи.
"3 января в Украине состоится встреча советников по национальной безопасности. Это первая подобная встреча в Украине, и она посвящена вопросам мира", - написал Зеленский на сайте X.
"На встрече будут присутствовать европейские представители, и мы ожидаем, что американская команда присоединится в режиме онлайн. Пятнадцать стран подтвердили свое участие вместе с представителями европейских институтов и НАТО".
Всего через два дня Киев планирует провести еще одну встречу с участием высокопоставленных представителей оборонных и военных ведомств, чтобы обсудить вопрос о гарантиях безопасности в случае реализации любого потенциального мирного соглашения о прекращении войны.
"Далее, 5 января, состоится встреча военных - начальников генеральных штабов. Главный вопрос - гарантии безопасности для Украины, - объявил Зеленский. - Политически почти все готово, важно проработать все детали того, как будут действовать гарантии в воздухе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. И это ключевая цель для всех нормальных людей".
Украинский лидер также добавил, что так называемая "Коалиция решительных" планирует провести свою первую встречу в этом году на уровне лидеров во Франции, поскольку Европа стремится укрепить оборону Украины и защитить от российских атак, а также обсудить стратегию в продолжающихся мирных переговорах.
"6 января состоится встреча на уровне лидеров - европейских лидеров и лидеров "Коалиции решительных", - сказал Зеленский. - Сейчас мы готовимся к тому, чтобы встреча прошла продуктивно, чтобы поддержка возросла и чтобы было больше политического доверия как к гарантиям безопасности, так и к мирному соглашению. Я благодарю всех, кто нам помогает".
Заявление было сделано вечером под Новый год на фоне продолжающихся российских атак в нескольких украинских регионах, включая оккупированный восточный Донбасс, Харьков, Сумы, Одессу, Чернигов и Херсон.
Зеленский утверждает, что Кремль нанес более 200 ударов с беспилотников, чтобы "перенести войну в Новый год", нацеливаясь в основном на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Он призвал к дальнейшей поддержке, чтобы обеспечить его страну всем необходимым для дальнейшей защиты себя и своего народа.
"Убийства должны быть прекращены - в защите человеческой жизни не может быть пауз. Если удары не прекратятся даже во время новогодних праздников, то поставки средств ПВО нельзя откладывать. У наших союзников есть необходимое дефицитное оборудование".