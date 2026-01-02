Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Владимир Зеленский анонсировал серию встреч на высшем уровне в начале января

Владимир Зеленский выступает на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после встречи в клубе Трампа "Мар-а-Лаго", воскресенье, 28 декабря 2025 г., в Палм-Бич, штат Флорида.
Владимир Зеленский выступает на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после встречи в клубе Трампа "Мар-а-Лаго", воскресенье, 28 декабря 2025 г., в Палм-Бич, штат Флорида. Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на начало января запланирована серия встреч на высшем уровне для обсуждения последних событий на местах, усиления поддержки и координации стратегии при продолжающихся мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем посте на сайте X анонсировал ряд важных встреч и дипломатических мероприятий в начале января, направленных на то, чтобы положить конец войне в стране, которая длится уже четвертый год.

Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров поддерживает контакты с целым рядом ключевых партнеров из США и Европы, а Киев готовит новые форматы и проводит встречи в ближайшие дни.

Первая такая встреча запланирована на субботу, где, как ожидается, пройдут переговоры советников по национальной безопасности и членов кабинета министров Украины. Во встрече также примут участие европейские представители, а также официальные лица США по видеосвязи.

"3 января в Украине состоится встреча советников по национальной безопасности. Это первая подобная встреча в Украине, и она посвящена вопросам мира", - написал Зеленский на сайте X.

"На встрече будут присутствовать европейские представители, и мы ожидаем, что американская команда присоединится в режиме онлайн. Пятнадцать стран подтвердили свое участие вместе с представителями европейских институтов и НАТО".

Всего через два дня Киев планирует провести еще одну встречу с участием высокопоставленных представителей оборонных и военных ведомств, чтобы обсудить вопрос о гарантиях безопасности в случае реализации любого потенциального мирного соглашения о прекращении войны.

"Далее, 5 января, состоится встреча военных - начальников генеральных штабов. Главный вопрос - гарантии безопасности для Украины, - объявил Зеленский. - Политически почти все готово, важно проработать все детали того, как будут действовать гарантии в воздухе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. И это ключевая цель для всех нормальных людей".

Украинский лидер также добавил, что так называемая "Коалиция решительных" планирует провести свою первую встречу в этом году на уровне лидеров во Франции, поскольку Европа стремится укрепить оборону Украины и защитить от российских атак, а также обсудить стратегию в продолжающихся мирных переговорах.

Владимир Зеленский выступает на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после встречи в клубе Трампа
Владимир Зеленский выступает на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после встречи в клубе Трампа Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"6 января состоится встреча на уровне лидеров - европейских лидеров и лидеров "Коалиции решительных", - сказал Зеленский. - Сейчас мы готовимся к тому, чтобы встреча прошла продуктивно, чтобы поддержка возросла и чтобы было больше политического доверия как к гарантиям безопасности, так и к мирному соглашению. Я благодарю всех, кто нам помогает".

Заявление было сделано вечером под Новый год на фоне продолжающихся российских атак в нескольких украинских регионах, включая оккупированный восточный Донбасс, Харьков, Сумы, Одессу, Чернигов и Херсон.

Зеленский утверждает, что Кремль нанес более 200 ударов с беспилотников, чтобы "перенести войну в Новый год", нацеливаясь в основном на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Он призвал к дальнейшей поддержке, чтобы обеспечить его страну всем необходимым для дальнейшей защиты себя и своего народа.

"Убийства должны быть прекращены - в защите человеческой жизни не может быть пауз. Если удары не прекратятся даже во время новогодних праздников, то поставки средств ПВО нельзя откладывать. У наших союзников есть необходимое дефицитное оборудование".

Дополнительные источники • AP

