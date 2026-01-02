Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пожарные тушат пожар после российского удара по Запорожью
No Comment

Видео. Российские войска атакуют Запорожье авиаударами

Последние обновления:

Запорожье, шестой по величине город Украины, ночью подверглось двум российским авиаударам: возникли пожары и причинен ущерб, но жертв нет.

Первый удар произошёл поздно вечером в четверг, что привело к возникновению трёх пожаров. Пострадали нежилое здание и две сельскохозяйственные постройки, а падающие обломки повредили близлежащие дома, дороги и припаркованные автомобили. На месте в последующие часы работали бригады экстренных служб.

Второй удар пришёлся около 2:00 ночи в пятницу, в результате загорелся торговый центр. Пожар позднее взяли под контроль. Власти сообщили, что в результате обоих ударов жертв нет. По всей Запорожской области российские силы за прошедшие сутки совершили 737 атак, включая атаки беспилотников, авиаудары, ракетные залпы и артиллерийский огонь по 27 населённым пунктам, что привело к ранению двух мирных жителей.

Несмотря на масштабы атак, украинские власти заявили, что энергоснабжение осталось стабильным. Попытки повредить энергетическую инфраструктуру не увенчались успехом. Эти удары вписываются в тенденцию усиления атак в новогодний период, при этом Запорожье на этот раз обошлось без погибших.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА