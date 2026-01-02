Видео. Российские войска атакуют Запорожье авиаударами

Первый удар произошёл поздно вечером в четверг, что привело к возникновению трёх пожаров. Пострадали нежилое здание и две сельскохозяйственные постройки, а падающие обломки повредили близлежащие дома, дороги и припаркованные автомобили. На месте в последующие часы работали бригады экстренных служб.

Второй удар пришёлся около 2:00 ночи в пятницу, в результате загорелся торговый центр. Пожар позднее взяли под контроль. Власти сообщили, что в результате обоих ударов жертв нет. По всей Запорожской области российские силы за прошедшие сутки совершили 737 атак, включая атаки беспилотников, авиаудары, ракетные залпы и артиллерийский огонь по 27 населённым пунктам, что привело к ранению двух мирных жителей.

Несмотря на масштабы атак, украинские власти заявили, что энергоснабжение осталось стабильным. Попытки повредить энергетическую инфраструктуру не увенчались успехом. Эти удары вписываются в тенденцию усиления атак в новогодний период, при этом Запорожье на этот раз обошлось без погибших.