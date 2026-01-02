Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Император Японии Нарухито, четвертый слева, императрица Масако, пятая слева, и другие члены императорской семьи приветствуют собравшихся с балкона во время публичного выхода
No Comment

Видео. Императорская семья Японии встречает Новый год во дворце

Последние обновления:

Тысячи собрались у Императорского дворца в Токио, где Нарухито и Масако поздравили с Новым годом. Племянник императора Хисахито впервые присутствовал.

В пятницу император Нарухито вышел на балкон вместе с императрицей Масако и другими членами императорской семьи, приветствуя тысячи людей, собравшихся внизу. Многие держали маленькие флажки и выкрикивали «банзай», пока император поздравлял их с Новым годом.

В этом году событие имело особое значение. Племянник Нарухито, принц Хисахито, впервые принял участие, теперь, когда приступил к исполнению обязанностей взрослого члена императорской семьи. Он второй в очереди на престол после своего отца, младшего брата императора. Ежегодный выход к публике обычно привлекает большие толпы, несмотря на холод. В течение дня император появляется пять раз, ненадолго.

Император не обладает политической властью, но играет символическую роль. В заявлении, опубликованном накануне мероприятия, Нарухито размышлял о мире, отметив 80 лет со дня окончания Второй мировой войны. Он также упомянул недавние землетрясения, проливные дожди и пожары. В последние годы мероприятие отменяли из-за бедствий и пандемии.

Избранное

